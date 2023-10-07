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В секторе Газа заявили, что из-за израильских ударов погибли 232 человека

В секторе Газа заявили, что из-за израильских ударов погибли 232 человека - РИА Новости, 07.10.2023

В секторе Газа заявили, что из-за израильских ударов погибли 232 человека

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:06

2023-10-07T21:06

2023-10-07T21:13

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махмуд аббас

хамас

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения анклава.Ранее сообщалось о 198 погибших.“На данный момент в результате израильской агрессии в больницы сектора Газа поступили тела 232 человек”, - говорится в заявлении минздрава Газы.Также сообщается, что 1697 человек были госпитализированы.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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в мире, группа газ, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году