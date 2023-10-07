https://ria.ru/20231007/udary-1901112961.html

Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа - РИА Новости, 07.10.2023

Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о нанесении ударов по целям боевиков в секторе Газа и перекрытии дорог вокруг анклава на фоне ракетных... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T09:41

2023-10-07T09:41

2023-10-07T11:45

в мире

израиль

армия обороны израиля

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о нанесении ударов по целям боевиков в секторе Газа и перекрытии дорог вокруг анклава на фоне ракетных обстрелов и проникновения террористов в израильские приграничные населенные пункты."Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - сообщила пресс-служба ЦАХАЛ."После оценки ситуации было принято решение закрыть дороги и объекты, а также перейти на движение по альтернативным маршрутам в районах по периметру забора безопасности вокруг сектора Газа", - добавили военные.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

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сектор газа

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в мире, израиль, армия обороны израиля, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году