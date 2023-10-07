ВВС Израиля нанесли удар по пограничной с сектором Газа территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по нескольким боевикам ХАМАС у пограничного забора с сектором Газа, заявил ЦАХАЛ."Армия обороны Израиля продолжает удары по террористическим целям и боевикам: самолет ВВС ударил по нескольким террористам у пограничного забора с сектором Газа", — говорится в пресс-релизе.Обстановка в секторе Газа. Прямая трансляцияПо последним данным, в результате эскалации погибли не менее 40 мирных граждан, почти 740 получили ранения.Ранее в субботу израильская армия сообщила о нанесении ударов по 17 военным объектам и четырем командным центрам военного крыла ХАМАС в секторе Газа.Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило, что проводит против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по нескольким боевикам ХАМАС у пограничного забора с сектором Газа, заявил ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля продолжает удары по террористическим целям и боевикам: самолет ВВС ударил по нескольким террористам у пограничного забора с сектором Газа", — говорится в пресс-релизе.
Обстановка в секторе Газа. Прямая трансляция
По последним данным, в результате эскалации погибли не менее 40 мирных граждан, почти 740 получили ранения.
Ранее в субботу израильская армия сообщила о нанесении ударов по 17 военным объектам и четырем командным центрам военного крыла ХАМАС в секторе Газа.
Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило, что проводит против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
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