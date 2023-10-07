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ВВС Израиля нанесли удар по пограничной с сектором Газа территории - РИА Новости, 07.10.2023
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14:55 07.10.2023 (обновлено: 15:21 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/udar-1901153905.html
ВВС Израиля нанесли удар по пограничной с сектором Газа территории
ВВС Израиля нанесли удар по пограничной с сектором Газа территории - РИА Новости, 07.10.2023
ВВС Израиля нанесли удар по пограничной с сектором Газа территории
ВВС Израиля нанесли удар по нескольким боевикам ХАМАС у пограничного забора с сектором Газа, заявил ЦАХАЛ. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:55
2023-10-07T15:21
в мире
израиль
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
армия обороны израиля
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по нескольким боевикам ХАМАС у пограничного забора с сектором Газа, заявил ЦАХАЛ."Армия обороны Израиля продолжает удары по террористическим целям и боевикам: самолет ВВС ударил по нескольким террористам у пограничного забора с сектором Газа", — говорится в пресс-релизе.Обстановка в секторе Газа. Прямая трансляцияПо последним данным, в результате эскалации погибли не менее 40 мирных граждан, почти 740 получили ранения.Ранее в субботу израильская армия сообщила о нанесении ударов по 17 военным объектам и четырем командным центрам военного крыла ХАМАС в секторе Газа.Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило, что проводит против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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LIVE: Обстановка в секторе Газа
LIVE: Обстановка в секторе Газа
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в мире, израиль, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, Армия обороны Израиля, Биньямин Нетаньяху
ВВС Израиля нанесли удар по пограничной с сектором Газа территории

ВВС Израиля нанесли удар по боевикам ХАМАС у пограничного с сектором Газа забора

© AFP 2023 / MAHMUD HAMSДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по нескольким боевикам ХАМАС у пограничного забора с сектором Газа, заявил ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля продолжает удары по террористическим целям и боевикам: самолет ВВС ударил по нескольким террористам у пограничного забора с сектором Газа", — говорится в пресс-релизе.
Обстановка в секторе Газа. Прямая трансляция
По последним данным, в результате эскалации погибли не менее 40 мирных граждан, почти 740 получили ранения.
Ранее в субботу израильская армия сообщила о нанесении ударов по 17 военным объектам и четырем командным центрам военного крыла ХАМАС в секторе Газа.
Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило, что проводит против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреИзраильУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамасАрмия обороны ИзраиляБиньямин Нетаньяху
 
 
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