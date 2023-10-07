https://ria.ru/20231007/udar-1901130039.html

Палестинские группировки нанесли новый ракетный удар по Израилю

Палестинские группировки нанесли новый ракетный удар по Израилю - РИА Новости, 07.10.2023

Палестинские группировки нанесли новый ракетный удар по Израилю

Еще одна ракетная очередь выпущена из сектора Газа в сторону Израиля днем в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:11

2023-10-07T12:11

2023-10-07T12:53

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

армия обороны израиля

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901135043_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aead6f36d2d4f1e5f151a20ffc0a1746.jpg

ГАЗА, 7 окт - РИА Новости. Еще одна ракетная очередь выпущена из сектора Газа в сторону Израиля днем в субботу, передает корреспондент РИА Новости.Местные СМИ в секторе Газа также указывают, что израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по военным объектам палестинских группировок в анклаве.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявляют, что выпустили 5 тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне.По данным издания Times of Israel, после нового обострения конфликта в Израиле погибли шесть человек, около 300 пострадали.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетные удары палестинских группировок по Израилю Ракетные удары палестинских группировок по Израилю 2023-10-07T12:11 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, армия обороны израиля, хамас