https://ria.ru/20231007/tramp-1901097774.html

Трамп раскритиковал Байдена и Обаму за сближение России и Китая

Трамп раскритиковал Байдена и Обаму за сближение России и Китая - РИА Новости, 07.10.2023

Трамп раскритиковал Байдена и Обаму за сближение России и Китая

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что только глупость его преемника Джо Байдена и предшественника Барака Обамы подтолкнули Россию и Китай к сближению, и... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T04:51

2023-10-07T04:51

2023-10-07T04:51

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что только глупость его преемника Джо Байдена и предшественника Барака Обамы подтолкнули Россию и Китай к сближению, и объяснил, почему при нем конфликта на Украине бы не случилось – из-за цены на нефть. В почти часовом интервью журналистам Джону Соломону из Just The News и Ребекке Вебер из Ассоциации зрелых американских граждан он заявил, что упрямый курс Байдена на "тотальную победу" над Россией вполне может обернуться Третьей мировой войной. "Когда я был молод, я любил историю, и, как говорили мои учителя, чего вы точно не хотели бы видеть, так это объединения России и Китая. Они естественные враги, потому что у них общая граница, у России много земли, у Китая ее недостаточно. Обычно это не очень хороший знак, да? Китаю нужна земля, у России она есть, но она ее не отдаст. Так что они естественные враги", - сказал Трамп. Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как "отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху". Они характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях. Осуществляются интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях. Россия и Китай продуктивно взаимодействуют на различных многосторонних площадках, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, "Группе двадцати", ШОС, БРИКС, АТЭС и в других форматах. На регулярной основе организуются консультации по стратегической безопасности – 19 сентября 2022 года в городе Уишань (провинция Фуцзянь, КНР) состоялся их 17-й раунд. 22 мая 2023 года в Москве состоялись российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах. Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества. "А Байден и Обама свели их вместе – глупостью и энергией... Они сейчас вполне себе едины. Этому нельзя было позволить случиться, при мне бы этого никогда не случилось", - заявил он. По словам Трампа, не случилось бы при нем и конфликта на Украине. "Проблемы на Украине бы не случилось. Нулевой шанс, что это бы произошло. По двум причинам... Цена на нефть... она была бы значительно ниже, и у него бы (президента РФ Владимира Путина - ред.) не было бы денег. А еще потому, что я говорил ему этого не делать", - утверждает экс-президент. Трамп предположил, что, вероятно, сделал бы ставку на сохранение статус-кво на Украине, но дал понять, что не видит ничего зазорного в том, чтобы страна уступила часть русскоязычных регионов. "Я бы договорился. Вам даже не нужно было согласовывать сделку с Украиной. Я мог бы сохранить все так, как было. Без сделки, без потери имущества, без каких-либо потерь. Мог бы сохранить, как было. И никаких войн. Но вы могли бы также отдать некоторые территории, которые склонны быть русскими, где люди говорят по-русски и так далее. И у вас бы осталась страна", - сказал он. Подход Байдена к украинскому конфликту он раскритиковал, как и умственные способности нынешнего хозяина Белого дома. "Байден говорит, что мы не уйдем, пока полностью не победим... Байден может закончить Третьей мировой... Он не блистал интеллектом и 30 лет назад, а сейчас его умственные способности настолько низки, что никто не поверит", - сказал Трамп. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ.

https://ria.ru/20231005/tramp-1900575570.html

https://ria.ru/20231005/podderzhka-1900572904.html

https://ria.ru/20230930/parodiya-1899581257.html

https://ria.ru/20230926/trump-1898822026.html

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в мире, сша, дональд трамп, китай, россия, украина, джо байден