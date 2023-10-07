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Токаев поздравил Путина с днем рождения, пожелал политического долголетия - РИА Новости, 07.10.2023
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16:28 07.10.2023 (обновлено: 16:29 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/tokaev-1901173123.html
Токаев поздравил Путина с днем рождения, пожелал политического долголетия
Токаев поздравил Путина с днем рождения, пожелал политического долголетия - РИА Новости, 07.10.2023
Токаев поздравил Путина с днем рождения, пожелал политического долголетия
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, пожелав долголетия, в том числе политического. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:28
2023-10-07T16:29
общество
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
день рождения
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, пожелав долголетия, в том числе политического. "Хочу вас поздравить с днем рождения! Знаю, что вы человек, который не празднует свои дни рождения, но как бы то ни было, это важное событие в жизни каждого человека, поэтому хотел бы пожелать вам от всей души крепкого здоровья, долголетия – будь то политическое долголетие во главе российского государства. Или просто, как говорится, по жизни", - сказал Токаев. "Думаю, что для многих вы пример такой жизненной стойкости, крепкого здоровья. Я знаю, что вы занимаетесь спортом. Но как бы то ни было, личное пожелание не помешает вам особенно в этот день, день рождения", - добавил он.
https://ria.ru/20231007/putin-1901172434.html
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общество, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, день рождения
Общество, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, день рождения
Токаев поздравил Путина с днем рождения, пожелал политического долголетия

Токаев на день рождения Путина пожелал ему крепкого здоровья и долголетия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций стран-членов Евразийского экономического союза
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций стран-членов Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций стран-членов Евразийского экономического союза
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, пожелав долголетия, в том числе политического.
"Хочу вас поздравить с днем рождения! Знаю, что вы человек, который не празднует свои дни рождения, но как бы то ни было, это важное событие в жизни каждого человека, поэтому хотел бы пожелать вам от всей души крепкого здоровья, долголетия – будь то политическое долголетие во главе российского государства. Или просто, как говорится, по жизни", - сказал Токаев.
"Думаю, что для многих вы пример такой жизненной стойкости, крепкого здоровья. Я знаю, что вы занимаетесь спортом. Но как бы то ни было, личное пожелание не помешает вам особенно в этот день, день рождения", - добавил он.
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