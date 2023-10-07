https://ria.ru/20231007/tank-1901096918.html

В США подсчитали, когда у ВСУ закончатся танки

В США подсчитали, когда у ВСУ закончатся танки - РИА Новости, 07.10.2023

В США подсчитали, когда у ВСУ закончатся танки

Если Украина продолжит воевать, то может полностью лишиться своего самого многочисленного типа танков в ближайшее время, считает военный обозреватель Forbes... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T04:32

2023-10-07T04:32

2023-10-07T04:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

т-64

forbes

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Если Украина продолжит воевать, то может полностью лишиться своего самого многочисленного типа танков в ближайшее время, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс."При самом пессимистичном сценарии, украинские Т-64БВ исчезнут за пару лет", — предположил журналист.Обозреватель выразил мнение, что западных поставок не хватит для перевооружения украинских бригад. Из-за этого Т-64 останутся основным танком ВСУ.Экс отметил, что из 1250 имевшихся на вооружении и хранении Т-64 Украина потеряла уже треть. При "самом оптимистичном" темпе 200 потерянных машин в год танк исчезнет из состава ВСУ в течение трех-четырех лет.При этом экс признал, что устаревшие Т-64, скорее всего, станут выходить из строя гораздо чаще из-за высокого износа.Кроме того журналист напомнил, что за 36 лет харьковский завод имени Малышева не смог произвести ни одного танка Т-64 или Т-64БВ с нуля и не имеет для этого технической возможности.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

https://ria.ru/20231007/norvegiya-1901093811.html

https://ria.ru/20231007/ustalost-1901095499.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, т-64, forbes