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В США подсчитали, когда у ВСУ закончатся танки
В США подсчитали, когда у ВСУ закончатся танки - РИА Новости, 07.10.2023
В США подсчитали, когда у ВСУ закончатся танки
Если Украина продолжит воевать, то может полностью лишиться своего самого многочисленного типа танков в ближайшее время, считает военный обозреватель Forbes... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T04:32
2023-10-07T04:32
2023-10-07T04:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
т-64
forbes
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Если Украина продолжит воевать, то может полностью лишиться своего самого многочисленного типа танков в ближайшее время, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс."При самом пессимистичном сценарии, украинские Т-64БВ исчезнут за пару лет", — предположил журналист.Обозреватель выразил мнение, что западных поставок не хватит для перевооружения украинских бригад. Из-за этого Т-64 останутся основным танком ВСУ.Экс отметил, что из 1250 имевшихся на вооружении и хранении Т-64 Украина потеряла уже треть. При "самом оптимистичном" темпе 200 потерянных машин в год танк исчезнет из состава ВСУ в течение трех-четырех лет.При этом экс признал, что устаревшие Т-64, скорее всего, станут выходить из строя гораздо чаще из-за высокого износа.Кроме того журналист напомнил, что за 36 лет харьковский завод имени Малышева не смог произвести ни одного танка Т-64 или Т-64БВ с нуля и не имеет для этого технической возможности.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
https://ria.ru/20231007/norvegiya-1901093811.html
https://ria.ru/20231007/ustalost-1901095499.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, т-64, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Т-64, Forbes
В США подсчитали, когда у ВСУ закончатся танки
Forbes: ВСУ могут потерять все танки Т-64 в течение пары лет