https://ria.ru/20231007/svo-1901121679.html

При обстреле поселка в Белгородской области погиб человек

При обстреле поселка в Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 07.10.2023

При обстреле поселка в Белгородской области погиб человек

ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области, погиб местный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T10:56

2023-10-07T10:56

2023-10-07T13:18

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

валуйки

луганская народная республика

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 окт — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области, погиб местный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Сегодня утром ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. К большому горю, один человек погиб — мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.Губернатор добавил, что из-за обстрела получили повреждения 14 частных домовладений, один социальный объект и автомобиль. На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается.Поселок Уразово Валуйского округа расположен примерно в пяти километрах от украинской границы и в 15 километрах от города Валуйки. Городской округ граничит также с ЛНР.Уразово постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 26 сентября там пострадали две женщины. Во время обстрела 2 сентября снаряд попал в жилой дом, один человек погиб, еще двое пострадали. А 26 августа украинские войска выпустили по Уразово 12 снарядов из РСЗО "Град", тогда пострадали шесть мирных жителей, повреждения получили 49 частных домовладений, два социальных объекта и три предприятия.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901115341.html

https://ria.ru/20231007/vzryvy-1901116849.html

белгородская область

россия

валуйки

луганская народная республика

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, валуйки, луганская народная республика, вячеслав гладков