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При обстреле поселка в Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 07.10.2023
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10:56 07.10.2023 (обновлено: 13:18 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/svo-1901121679.html
При обстреле поселка в Белгородской области погиб человек
При обстреле поселка в Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 07.10.2023
При обстреле поселка в Белгородской области погиб человек
ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области, погиб местный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T10:56
2023-10-07T13:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
валуйки
луганская народная республика
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 окт — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области, погиб местный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Сегодня утром ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. К большому горю, один человек погиб — мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.Губернатор добавил, что из-за обстрела получили повреждения 14 частных домовладений, один социальный объект и автомобиль. На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается.Поселок Уразово Валуйского округа расположен примерно в пяти километрах от украинской границы и в 15 километрах от города Валуйки. Городской округ граничит также с ЛНР.Уразово постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 26 сентября там пострадали две женщины. Во время обстрела 2 сентября снаряд попал в жилой дом, один человек погиб, еще двое пострадали. А 26 августа украинские войска выпустили по Уразово 12 снарядов из РСЗО "Град", тогда пострадали шесть мирных жителей, повреждения получили 49 частных домовладений, два социальных объекта и три предприятия.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901115341.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, валуйки, луганская народная республика, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Валуйки, Луганская Народная Республика, Вячеслав Гладков
При обстреле поселка в Белгородской области погиб человек

Гладков: при обстреле поселка Уразово в Белгородской области погиб человек

© РИА Новости / Давид НарманияВоронка от обстрелов
Воронка от обстрелов - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Воронка от обстрелов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 окт — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области, погиб местный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Сегодня утром ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. К большому горю, один человек погиб — мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.
Осколки украинских в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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Губернатор добавил, что из-за обстрела получили повреждения 14 частных домовладений, один социальный объект и автомобиль. На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается.
Поселок Уразово Валуйского округа расположен примерно в пяти километрах от украинской границы и в 15 километрах от города Валуйки. Городской округ граничит также с ЛНР.
Уразово постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 26 сентября там пострадали две женщины. Во время обстрела 2 сентября снаряд попал в жилой дом, один человек погиб, еще двое пострадали. А 26 августа украинские войска выпустили по Уразово 12 снарядов из РСЗО "Град", тогда пострадали шесть мирных жителей, повреждения получили 49 частных домовладений, два социальных объекта и три предприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВалуйкиЛуганская Народная РеспубликаВячеслав Гладков
 
 
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