https://ria.ru/20231007/ssha-1901129335.html

США осудили ХАМАС и выразили поддержку Израилю

США осудили ХАМАС и выразили поддержку Израилю - РИА Новости, 07.10.2023

США осудили ХАМАС и выразили поддержку Израилю

США осуждают ракетные обстрелы со стороны движения ХАМАС и поддерживают право Израиля на оборону, заявила временный поверенный в делах США в Израиле Стефани... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:05

2023-10-07T12:05

2023-10-07T12:05

в мире

израиль

сша

тель-авив

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США осуждают ракетные обстрелы со стороны движения ХАМАС и поддерживают право Израиля на оборону, заявила временный поверенный в делах США в Израиле Стефани Халлетт. "Я осуждаю неизбирательный ракетный обстрел террористами ХАМАС израильских гражданских лиц... Полностью поддерживаю право Израиля на защиту от подобных террористических актов", - заявила Халлетт на своей странице в соцсети X. Халлетт также сообщила, что находится в контакте с израильскими чиновниками. В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

https://ria.ru/20231007/operatsiya-1901121459.html

израиль

сша

тель-авив

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в мире, израиль, сша, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году