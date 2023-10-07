https://ria.ru/20231007/spetsoperatsiya-1901212302.html

Спецоперация, 7 октября: российские войска отразили пять контратак ВСУ

Спецоперация, 7 октября: российские войска отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 07.10.2023

Спецоперация, 7 октября: российские войска отразили пять контратак ВСУ

Украинские военные пытались осуществить террористические атаки на территории России с помощью различных ракет, российская ПВО их перехватила, сообщили в субботу РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T20:16

2023-10-07T20:16

2023-10-07T22:03

специальная военная операция на украине

россия

служба безопасности украины

сергей шойгу

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сцкк

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские военные пытались осуществить террористические атаки на территории России с помощью различных ракет, российская ПВО их перехватила, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Около 10.00 мск Российская ПВО сбила три украинские оперативно-тактические ракеты "Точка-У" над Белгородской областью. Вечером Киев пытался предпринять террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса С-200 по территории Крыма, российская ПВО своевременно обнаружила и уничтожила её в воздухе. Кроме того, ночью украинский беспилотник был уничтожен недалеко от Крыма средствами ПВО малого ракетного корабля. Утром ещё один аппарат был уничтожен над территорией Истринского городского округа Московской области. Ход спецоперацииРоссийские военнослужащие за сутки уничтожили порядка 600 украинских военных. За этот день на всех направлениях спецоперации были отражены 7 атак и 5 контратак противника. ПВО сбила украинский самолет Су-25 и 38 беспилотников, 7 снарядов HIMARS и 4 противорадарные ракеты HARM. На аэродромах в Житомире и в Полтавской области были уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ. Представили к "Герою" посмертноМинистр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг представил к званию Героя России рядового морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова, погибшего в бою с штурмовой группой ВСУ в ДНР. Подразделение Егорова приняло бой с превосходящими силами противника вблизи населенного пункта Новомайорское в ДНР. Рядовой занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с превосходящим противником, ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, но получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным. На освобожденных территорияхВ представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска с 9.35 по 14.00 выпустили 35 снарядов и одну противорадиолокационную ракету по Донецку, Горловке, Ясиноватскому району и Гольмовскому. Как сообщили журналистам оперативные службы Запорожской области, пророссийские хакеры передали правоохранительным органам региона список с агентами Службы безопасности Украины, действующими на освобожденных территориях. Предоставленные данные помогли раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ, выявить методы давления украинских спецслужб на граждан РФ и уже привели к ряду задержаний. Воздушная тревога и переговоры Киева с ТокиоВоздушная тревога была несколько раз за день объявлена в нескольких областях Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтавской, Одесской, Харьковской и Николаевской областях. В офисе Владимира Зеленского сообщили, что Киев и Токио согласовали план двусторонних переговоров по гарантиям безопасности для Украины до конца года. Япония стала четвёртой после США, Великобритании и Канады страной, с которой Украина ведёт соответствующие переговоры.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

https://ria.ru/20231007/evropa-1901039776.html

https://ria.ru/20231007/ukraina-1900493616.html

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