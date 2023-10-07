Источник: Киев заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России
ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинить Россию
© AP Photo / LibkosВСУ
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 окт — РИА Новости. Киевский режим заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России по "каховскому сценарию", заявил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию", — сказал он.
По словам собеседника агентства, эти сведения российские силовики получили от украинских военнослужащих, охраняющих периметр электростанции.
Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодске Кировоградской области. Это третья ступень Днепровского каскада украинских ГЭС. Суммарная мощность ее 12 турбин составляет 700 мегаватт. Плотина станции образует Кременчугское водохранилище, по ней проходят автомобильная и железная дороги.
Украина уже совершала провокацию с подрывом электростанции Днепровского каскада и обвинениями в адрес России — в ночь на 6 июня удары со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков оказались полностью затопленными. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, одной из целей этой атаки было лишить Крым воды. Президент Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией и отметил, что она привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на подрыв ГЭС Украина решилась из-за ослабления своих позиций на Херсонском направлении.