https://ria.ru/20231007/spetsoperatsiya-1901100936.html

Источник: Киев заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России

Источник: Киев заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России - РИА Новости, 07.10.2023

Источник: Киев заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России

Киевский режим заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России по "каховскому сценарию", заявил РИА Новости представитель российских силовых... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T06:34

2023-10-07T06:34

2023-10-07T08:24

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 окт — РИА Новости. Киевский режим заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России по "каховскому сценарию", заявил РИА Новости представитель российских силовых структур."Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию", — сказал он. По словам собеседника агентства, эти сведения российские силовики получили от украинских военнослужащих, охраняющих периметр электростанции. Украина уже совершала провокацию с подрывом электростанции Днепровского каскада и обвинениями в адрес России — в ночь на 6 июня удары со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков оказались полностью затопленными. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, одной из целей этой атаки было лишить Крым воды. Президент Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией и отметил, что она привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на подрыв ГЭС Украина решилась из-за ослабления своих позиций на Херсонском направлении.

https://ria.ru/20231007/ustalost-1901095499.html

https://ria.ru/20231007/spetsoperatsiya-1901098044.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, кировоградская область