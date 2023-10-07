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Источник: Киев заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 07.10.2023 (обновлено: 08:24 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/spetsoperatsiya-1901100936.html
Источник: Киев заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России
Источник: Киев заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России - РИА Новости, 07.10.2023
Источник: Киев заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России
Киевский режим заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России по "каховскому сценарию", заявил РИА Новости представитель российских силовых... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T06:34
2023-10-07T08:24
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
кировоградская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 окт — РИА Новости. Киевский режим заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России по "каховскому сценарию", заявил РИА Новости представитель российских силовых структур."Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию", — сказал он. По словам собеседника агентства, эти сведения российские силовики получили от украинских военнослужащих, охраняющих периметр электростанции. Украина уже совершала провокацию с подрывом электростанции Днепровского каскада и обвинениями в адрес России — в ночь на 6 июня удары со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков оказались полностью затопленными. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, одной из целей этой атаки было лишить Крым воды. Президент Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией и отметил, что она привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на подрыв ГЭС Украина решилась из-за ослабления своих позиций на Херсонском направлении.
https://ria.ru/20231007/ustalost-1901095499.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Кировоградская область
Источник: Киев заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России

ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинить Россию

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 окт — РИА Новости. Киевский режим заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России по "каховскому сценарию", заявил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, эти сведения российские силовики получили от украинских военнослужащих, охраняющих периметр электростанции.

Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодске Кировоградской области. Это третья ступень Днепровского каскада украинских ГЭС. Суммарная мощность ее 12 турбин составляет 700 мегаватт. Плотина станции образует Кременчугское водохранилище, по ней проходят автомобильная и железная дороги.

Украина уже совершала провокацию с подрывом электростанции Днепровского каскада и обвинениями в адрес России — в ночь на 6 июня удары со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков оказались полностью затопленными. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, одной из целей этой атаки было лишить Крым воды. Президент Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией и отметил, что она привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на подрыв ГЭС Украина решилась из-за ослабления своих позиций на Херсонском направлении.
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