https://ria.ru/20231007/soveschanie-1901194745.html

Премьер Италии провела совещание по ситуации в Израиле

Премьер Италии провела совещание по ситуации в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023

Премьер Италии провела совещание по ситуации в Израиле

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в субботу провела совещание по ситуации в Израиле с участием министров и руководителей разведслужб, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T18:16

2023-10-07T18:16

2023-10-07T21:55

в мире

израиль

италия

палестина

антонио таяни

джорджа мелони

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РИМ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в субботу провела совещание по ситуации в Израиле с участием министров и руководителей разведслужб, сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи. На совещании присутствовали, в частности, главы МИД и Минобороны Антонио Таяни и Гуидо Крозетто, а также дипломатический советник Мелони Франческо Мария Талó. "В ходе встречи был проведен углубленный анализ произошедшего за последние несколько часов, как на дипломатическом, так и на разведывательном уровне. Правительство Италии с обеспокоенностью следит за развитием ситуации, находясь в тесном контакте с европейскими институтами и союзниками. Особое внимание уделяется безопасности еврейской общины на территории страны", - говорится в сообщении. Ранее МИД Италии сообщило, что связалось со всеми зарегистрированными в Израиле соотечественниками, их призывают избегать необязательных перемещений. Кризисный центр МИД просит итальянцев сохранять максимальную внимательность, быть в курсе событий и следовать указаниям местных властей. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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в мире, израиль, италия, палестина, антонио таяни, джорджа мелони, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, гуидо крозетто