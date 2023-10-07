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Премьер Италии провела совещание по ситуации в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
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18:16 07.10.2023 (обновлено: 21:55 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/soveschanie-1901194745.html
Премьер Италии провела совещание по ситуации в Израиле
Премьер Италии провела совещание по ситуации в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
Премьер Италии провела совещание по ситуации в Израиле
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в субботу провела совещание по ситуации в Израиле с участием министров и руководителей разведслужб, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T18:16
2023-10-07T21:55
в мире
израиль
италия
палестина
антонио таяни
джорджа мелони
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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РИМ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в субботу провела совещание по ситуации в Израиле с участием министров и руководителей разведслужб, сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи. На совещании присутствовали, в частности, главы МИД и Минобороны Антонио Таяни и Гуидо Крозетто, а также дипломатический советник Мелони Франческо Мария Талó. "В ходе встречи был проведен углубленный анализ произошедшего за последние несколько часов, как на дипломатическом, так и на разведывательном уровне. Правительство Италии с обеспокоенностью следит за развитием ситуации, находясь в тесном контакте с европейскими институтами и союзниками. Особое внимание уделяется безопасности еврейской общины на территории страны", - говорится в сообщении. Ранее МИД Италии сообщило, что связалось со всеми зарегистрированными в Израиле соотечественниками, их призывают избегать необязательных перемещений. Кризисный центр МИД просит итальянцев сохранять максимальную внимательность, быть в курсе событий и следовать указаниям местных властей. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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в мире, израиль, италия, палестина, антонио таяни, джорджа мелони, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, гуидо крозетто
В мире, Израиль, Италия, Палестина, Антонио Таяни, Джорджа Мелони, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля, Гуидо Крозетто
Премьер Италии провела совещание по ситуации в Израиле

Премьер Италии Мелони провела совещание после эскалации конфликта в Израиле

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона
Читать ria.ru в
РИМ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в субботу провела совещание по ситуации в Израиле с участием министров и руководителей разведслужб, сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
На совещании присутствовали, в частности, главы МИД и Минобороны Антонио Таяни и Гуидо Крозетто, а также дипломатический советник Мелони Франческо Мария Талó.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
"В ходе встречи был проведен углубленный анализ произошедшего за последние несколько часов, как на дипломатическом, так и на разведывательном уровне. Правительство Италии с обеспокоенностью следит за развитием ситуации, находясь в тесном контакте с европейскими институтами и союзниками. Особое внимание уделяется безопасности еврейской общины на территории страны", - говорится в сообщении.
Ранее МИД Италии сообщило, что связалось со всеми зарегистрированными в Израиле соотечественниками, их призывают избегать необязательных перемещений.
Кризисный центр МИД просит итальянцев сохранять максимальную внимательность, быть в курсе событий и следовать указаниям местных властей.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
Вчера, 15:26
 
В миреИзраильИталияПалестинаАнтонио ТаяниДжорджа МелониХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны ИзраиляГуидо Крозетто
 
 
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