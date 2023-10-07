https://ria.ru/20231007/shoygu-1901106124.html

Шойгу проверил выполнение оборонного заказа на предприятии "Красмаша"

Шойгу проверил выполнение оборонного заказа на предприятии "Красмаша" - РИА Новости, 07.10.2023

Шойгу проверил выполнение оборонного заказа на предприятии "Красмаша"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае, сообщили в РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T08:38

2023-10-07T08:38

2023-10-07T09:04

безопасность

красноярский край

сергей шойгу

сармат (ракета)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231007/sarmat-1901105243.html

красноярский край

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Шойгу на производстве стратегического ракетного комплекса "Сармат" Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса "Сармат" в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство, сообщили в Минобороны РФ. Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае. По данным ведомства, министр проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат". 2023-10-07T08:38 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, красноярский край, сергей шойгу, сармат (ракета)