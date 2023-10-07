https://ria.ru/20231007/shoygu-1901106124.html
Шойгу проверил выполнение оборонного заказа на предприятии "Красмаша"
Шойгу проверил выполнение оборонного заказа на предприятии "Красмаша" - РИА Новости, 07.10.2023
Шойгу проверил выполнение оборонного заказа на предприятии "Красмаша"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае, сообщили в РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T08:38
2023-10-07T08:38
2023-10-07T09:04
безопасность
красноярский край
сергей шойгу
сармат (ракета)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231007/sarmat-1901105243.html
красноярский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Шойгу на производстве стратегического ракетного комплекса "Сармат"
Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса "Сармат" в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство, сообщили в Минобороны РФ. Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае. По данным ведомства, министр проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат".
2023-10-07T08:38
true
PT1M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноярский край, сергей шойгу, сармат (ракета)
Безопасность, Красноярский край, Сергей Шойгу, Сармат (ракета)
Шойгу проверил выполнение оборонного заказа на предприятии "Красмаша"
Шойгу проверил производство ракет "Сармат" на предприятии АО "Красмаш"