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Шойгу проверил выполнение оборонного заказа на предприятии "Красмаша" - РИА Новости, 07.10.2023
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08:38 07.10.2023 (обновлено: 09:04 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/shoygu-1901106124.html
Шойгу проверил выполнение оборонного заказа на предприятии "Красмаша"
Шойгу проверил выполнение оборонного заказа на предприятии "Красмаша" - РИА Новости, 07.10.2023
Шойгу проверил выполнение оборонного заказа на предприятии "Красмаша"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае, сообщили в РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T08:38
2023-10-07T09:04
безопасность
красноярский край
сергей шойгу
сармат (ракета)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231007/sarmat-1901105243.html
красноярский край
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353
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Шойгу на производстве стратегического ракетного комплекса "Сармат"
Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса "Сармат" в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство, сообщили в Минобороны РФ. Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае. По данным ведомства, министр проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат".
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РИА Новости
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безопасность, красноярский край, сергей шойгу, сармат (ракета)
Безопасность, Красноярский край, Сергей Шойгу, Сармат (ракета)
Шойгу проверил выполнение оборонного заказа на предприятии "Красмаша"

Шойгу проверил производство ракет "Сармат" на предприятии АО "Красмаш"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время
Вчера, 08:32
 
БезопасностьКрасноярский крайСергей ШойгуСармат (ракета)
 
 
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