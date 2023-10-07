https://ria.ru/20231007/shoygu-1901105388.html

Шойгу заявил об оснащении первого полка РВСН ракетами "Сармат"

Шойгу заявил об оснащении первого полка РВСН ракетами "Сармат" - РИА Новости, 07.10.2023

Шойгу заявил об оснащении первого полка РВСН ракетами "Сармат"

В настоящее время решается задача по оснащению первого ракетного полка стратегическим ракетным комплексом с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР)... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T08:33

2023-10-07T08:33

2023-10-07T09:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

ракетные войска стратегического назначения

вооруженные силы рф

сармат (ракета)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В настоящее время решается задача по оснащению первого ракетного полка стратегическим ракетным комплексом с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Сармат", сообщили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Как отметили в Минобороны, Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии "Красмаш", выпускающем МБР "Сармат". "Во исполнение решения президента Российской Федерации осуществляется постановка на боевое дежурство перспективного ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат". Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом "Сармат", - отметил на "Красмаше" глава военного ведомства. В министерстве уточнили, что в позиционном районе одного из соединений РВСН на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта. Гендиректор "Красмаша" доложил о расширении производственных мощностей предприятия, оснащении современным технологичным оборудованием и скорой сдаче в эксплуатацию нового производственного корпуса механообрабатывающего производства площадью 18 тысяч квадратных метров на 300 рабочих мест, оборудованных по самым современным стандартам. Он также отметил, что на предприятии большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров, и в последнее время на завод приходит очень много молодых людей с хорошим образованием и квалификацией.

https://ria.ru/20231006/opk-1900851378.html

https://ria.ru/20231005/instruktory-1900613214.html

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Шойгу на производстве стратегического ракетного комплекса "Сармат" Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса "Сармат" в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство, сообщили в Минобороны РФ. Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае. По данным ведомства, министр проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат". 2023-10-07T08:33 true PT1M55S

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безопасность, россия, сергей шойгу, ракетные войска стратегического назначения, вооруженные силы рф, сармат (ракета)