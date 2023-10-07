https://ria.ru/20231007/rezervisty-1901106253.html

В Израиле объявили о массовом сборе резервистов из-за боевиков из Газы

В Израиле объявили о массовом сборе резервистов из-за боевиков из Газы - РИА Новости, 07.10.2023

В Израиле объявили о массовом сборе резервистов из-за боевиков из Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков в... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T08:40

2023-10-07T08:40

2023-10-07T11:39

в мире

израиль

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков в приграничные районы.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, объявила о режиме готовности к войне. Премьер Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб Минобороны на совещание с командованием силового блока.Прямая трансляция из сектора ГазаГражданскому населению южных и центральных районов предписали находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, — внутри убежищ.Позже в Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.Рано утром радикалы в секторе Газа выпустили десятки ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в Тель-Авиве. В городе была слышна работа ПВО. СМИ сообщали о как минимум двух раненых, позже медики подтвердили смерть пожилой женщины в результате падения ракеты.Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о проникновении на территорию Израиля группы боевиков из сектора Газа. По словам очевидцев, в некоторых населенных пунктах идут уличные бои. На кадрах, попавших в соцсети, видно, как по улицам на пикапах ездят вооруженные боевики и слышна стрельба. Затем несколько групп боевиков вернулись в анклав на джипах, предположительно, захваченных у израильских военных.Один из лидеров правящего в секторе Газа движения ХАМАС Мохаммед Деиф назвал сегодняшние удары "днем великой революции", пишет The Times of Izrael. А заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции "Наводнение Аль-Акса".О том, что ХАМАС готово к полномасштабной войне против Израиля, аль-Арури заявил в конце августа. Нетаньяху ответил на это, что Израиль будет бороться всеми средствами и любой, кто попытается навредить ему путем финансирования и организации терактов, заплатит по полной.Война Судного дняСерьезное обострение ситуации произошло в 50-ю годовщину начала Войны Судного дня. Шестого октября 1973 года Египет и Сирия атаковали Израиль с целью возвратить арабские территории, оккупированные им в 1967 году в результате Шестидневной войны. Дату нападения выбрали специально: на этот день выпадал важнейший для иудеев религиозный праздник Йом-Кипур — День искупления, или Судный день.Противостояние пролилось до 25 октября. Так, 22 октября Совет Безопасности ООН по инициативе СССР и США принял резолюцию, призывающую стороны остановить кровопролитие. Два дня спустя боевые действия на сирийском фронте были прекращены, но Израиль продолжил наступление. И только 25 октября под давлением других держав война была остановлена.Потери Израиля составили около 16 тысяч человек, 900 танков и 250 самолетов; арабских стран — 20 тысяч человек, 1900 танков и 270 самолетов.

https://ria.ru/20230825/khamas-1892283034.html

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

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в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году