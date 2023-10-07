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В Израиле объявили о массовом сборе резервистов из-за боевиков из Газы - РИА Новости, 07.10.2023
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08:40 07.10.2023 (обновлено: 11:39 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/rezervisty-1901106253.html
В Израиле объявили о массовом сборе резервистов из-за боевиков из Газы
В Израиле объявили о массовом сборе резервистов из-за боевиков из Газы - РИА Новости, 07.10.2023
В Израиле объявили о массовом сборе резервистов из-за боевиков из Газы
Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T08:40
2023-10-07T11:39
в мире
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков в приграничные районы.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, объявила о режиме готовности к войне. Премьер Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб Минобороны на совещание с командованием силового блока.Прямая трансляция из сектора ГазаГражданскому населению южных и центральных районов предписали находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, — внутри убежищ.Позже в Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.Рано утром радикалы в секторе Газа выпустили десятки ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в Тель-Авиве. В городе была слышна работа ПВО. СМИ сообщали о как минимум двух раненых, позже медики подтвердили смерть пожилой женщины в результате падения ракеты.Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о проникновении на территорию Израиля группы боевиков из сектора Газа. По словам очевидцев, в некоторых населенных пунктах идут уличные бои. На кадрах, попавших в соцсети, видно, как по улицам на пикапах ездят вооруженные боевики и слышна стрельба. Затем несколько групп боевиков вернулись в анклав на джипах, предположительно, захваченных у израильских военных.Один из лидеров правящего в секторе Газа движения ХАМАС Мохаммед Деиф назвал сегодняшние удары "днем великой революции", пишет The Times of Izrael. А заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции "Наводнение Аль-Акса".О том, что ХАМАС готово к полномасштабной войне против Израиля, аль-Арури заявил в конце августа. Нетаньяху ответил на это, что Израиль будет бороться всеми средствами и любой, кто попытается навредить ему путем финансирования и организации терактов, заплатит по полной.Война Судного дняСерьезное обострение ситуации произошло в 50-ю годовщину начала Войны Судного дня. Шестого октября 1973 года Египет и Сирия атаковали Израиль с целью возвратить арабские территории, оккупированные им в 1967 году в результате Шестидневной войны. Дату нападения выбрали специально: на этот день выпадал важнейший для иудеев религиозный праздник Йом-Кипур — День искупления, или Судный день.Противостояние пролилось до 25 октября. Так, 22 октября Совет Безопасности ООН по инициативе СССР и США принял резолюцию, призывающую стороны остановить кровопролитие. Два дня спустя боевые действия на сирийском фронте были прекращены, но Израиль продолжил наступление. И только 25 октября под давлением других держав война была остановлена.Потери Израиля составили около 16 тысяч человек, 900 танков и 250 самолетов; арабских стран — 20 тысяч человек, 1900 танков и 270 самолетов.
https://ria.ru/20230825/khamas-1892283034.html
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
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РИА Новости
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96
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LIVE: Обстановка в секторе Газа
LIVE: Обстановка в секторе Газа
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в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле объявили о массовом сборе резервистов из-за боевиков из Газы

Министр обороны Израиля объявил сбор резервистов из-за проникновения боевиков

© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков в приграничные районы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, объявила о режиме готовности к войне. Премьер Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб Минобороны на совещание с командованием силового блока.
Прямая трансляция из сектора Газа
Гражданскому населению южных и центральных районов предписали находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, — внутри убежищ.
Позже в Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.
Члены движения Хамас - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
ХАМАС заявило о готовности к полномасштабной войне с Израилем
25 августа, 17:59
Рано утром радикалы в секторе Газа выпустили десятки ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в Тель-Авиве. В городе была слышна работа ПВО.
СМИ сообщали о как минимум двух раненых, позже медики подтвердили смерть пожилой женщины в результате падения ракеты.
Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о проникновении на территорию Израиля группы боевиков из сектора Газа. По словам очевидцев, в некоторых населенных пунктах идут уличные бои. На кадрах, попавших в соцсети, видно, как по улицам на пикапах ездят вооруженные боевики и слышна стрельба. Затем несколько групп боевиков вернулись в анклав на джипах, предположительно, захваченных у израильских военных.
Один из лидеров правящего в секторе Газа движения ХАМАС Мохаммед Деиф назвал сегодняшние удары "днем великой революции", пишет The Times of Izrael. А заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции "Наводнение Аль-Акса".
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
О том, что ХАМАС готово к полномасштабной войне против Израиля, аль-Арури заявил в конце августа. Нетаньяху ответил на это, что Израиль будет бороться всеми средствами и любой, кто попытается навредить ему путем финансирования и организации терактов, заплатит по полной.

Война Судного дня

Серьезное обострение ситуации произошло в 50-ю годовщину начала Войны Судного дня. Шестого октября 1973 года Египет и Сирия атаковали Израиль с целью возвратить арабские территории, оккупированные им в 1967 году в результате Шестидневной войны. Дату нападения выбрали специально: на этот день выпадал важнейший для иудеев религиозный праздник Йом-Кипур — День искупления, или Судный день.
Противостояние пролилось до 25 октября. Так, 22 октября Совет Безопасности ООН по инициативе СССР и США принял резолюцию, призывающую стороны остановить кровопролитие. Два дня спустя боевые действия на сирийском фронте были прекращены, но Израиль продолжил наступление. И только 25 октября под давлением других держав война была остановлена.
Потери Израиля составили около 16 тысяч человек, 900 танков и 250 самолетов; арабских стран — 20 тысяч человек, 1900 танков и 270 самолетов.
Израильские войска наступают на Суэц, где горит нефтеперерабатывающий завод, во время войны Судного дня - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Война, изменившая мир. Как на шее Запада затянули нефтяную удавку
6 октября, 08:00
 
В миреИзраильСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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