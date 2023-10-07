ГАЗА, 7 окт — РИА Новости. Сектор Газа выпустил десятки ракет в сторону Израиля, передает корреспондент РИА Новости."Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве, сигнал был хорошо слышен в северной части города. По сообщению израильской армии, сирены прозвучали также в центральной части страны", — передает журналист.Над Израилем работает ПВО.Ракеты по-прежнему летят из разных частей сектора Газа, Тель-Авив пока никак не ответил.В столице страны продолжают работать сирены, предупреждающие об обстреле.По информации пресс-службы армии Израиля, неопределенное число террористов проникло из сектора Газа в приграничные районы страны.
ГАЗА, 7 окт — РИА Новости. Сектор Газа выпустил десятки ракет в сторону Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
"Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве, сигнал был хорошо слышен в северной части города. По сообщению израильской армии, сирены прозвучали также в центральной части страны", — передает журналист.
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