https://ria.ru/20231007/raketa-1901147672.html

В Тель-Авиве одна из ракет попала в жилой дом

В Тель-Авиве одна из ракет попала в жилой дом - РИА Новости, 07.10.2023

В Тель-Авиве одна из ракет попала в жилой дом

Одна из ракет, выпущенных радикалами из сектора Газа по Израилю, попала в жилой дом в центре Тель-Авива, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:17

2023-10-07T14:17

2023-10-07T15:00

в мире

израиль

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Одна из ракет, выпущенных радикалами из сектора Газа по Израилю, попала в жилой дом в центре Тель-Авива, сообщает корреспондент РИА Новости. Пострадавших в результате атаки нет. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе Армии Израиля подтвердили, что радикалы запустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. Израильские военные до сих пор продолжают зачистку населенных пунктов от боевиков. Служба скорой помощи Израиля сообщила о 22 погибших израильтянах и более 500 раненых в результате ракетных обстрелов и атак террористов в южных районах. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, а министр обороны Йоав Галант объявил массовую мобилизацию резервистов. ЦАХАЛ также начал военную операцию против боевиков секторе Газа под названием "Железные мечи".

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

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Последствия ракетных ударов по Тель-Авиву Последствия ракетных ударов по Тель-Авиву 2023-10-07T14:17 true PT1M59S

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в мире, израиль, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году