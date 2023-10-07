https://ria.ru/20231007/putin-1901137644.html

Собянин поздравил Путина с днем рождения

Собянин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023

Собянин поздравил Путина с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с 71-летием, отметив, что Россия обязательно победит, потому что у руля государства стоит РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:07

2023-10-07T13:07

2023-10-07T13:07

общество

россия

москва

сергей собянин

владимир путин

день рождения

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с 71-летием, отметив, что Россия обязательно победит, потому что у руля государства стоит любящий страну человек. "Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения! Под Вашим руководством Россия и её столица Москва прошли через множество испытаний, преодолели множество вызовов. И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек!" - написал мэр в своем Telegram-канале. Собянин пожелал Путину крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству.

https://ria.ru/20231007/putin-1901135544.html

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общество, россия, москва, сергей собянин, владимир путин, день рождения