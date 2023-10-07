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Собянин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023
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13:07 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/putin-1901137644.html
Собянин поздравил Путина с днем рождения
Собянин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023
Собянин поздравил Путина с днем рождения
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с 71-летием, отметив, что Россия обязательно победит, потому что у руля государства стоит РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:07
2023-10-07T13:07
общество
россия
москва
сергей собянин
владимир путин
день рождения
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с 71-летием, отметив, что Россия обязательно победит, потому что у руля государства стоит любящий страну человек. "Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения! Под Вашим руководством Россия и её столица Москва прошли через множество испытаний, преодолели множество вызовов. И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек!" - написал мэр в своем Telegram-канале. Собянин пожелал Путину крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству.
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общество, россия, москва, сергей собянин, владимир путин, день рождения
Общество, Россия, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, день рождения
Собянин поздравил Путина с днем рождения

Собянин: Россия победит, так как у руля стоит любящий страну человек

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с 71-летием, отметив, что Россия обязательно победит, потому что у руля государства стоит любящий страну человек.
"Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения! Под Вашим руководством Россия и её столица Москва прошли через множество испытаний, преодолели множество вызовов. И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек!" - написал мэр в своем Telegram-канале.
Собянин пожелал Путину крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству.
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения
Вчера, 12:52
 
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