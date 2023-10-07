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Володин в поздравлении президенту заявил, что Путин спас Россию - РИА Новости, 07.10.2023
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09:35 07.10.2023 (обновлено: 09:43 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/putin-1901112276.html
Володин в поздравлении президенту заявил, что Путин спас Россию
Володин в поздравлении президенту заявил, что Путин спас Россию - РИА Новости, 07.10.2023
Володин в поздравлении президенту заявил, что Путин спас Россию
Президент России Владимир Путин спас Россию, сделал ее сильной, необходимо помнить, какой она была до того, как Путин стал главой государства, заявил спикер... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T09:35
2023-10-07T09:43
политика
россия
вашингтон (штат)
брюссель
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
день рождения
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин спас Россию, сделал ее сильной, необходимо помнить, какой она была до того, как Путин стал главой государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя президента с Днем рождения. Президенту РФ Владимиру Путину исполнился 71 год."Правильно вспомнить, какой была Россия до того, как он стал главой государства. Разруха, экономический упадок, люди были брошены, социальные обязательства перед гражданами не выполнялись, страна была на пороге очередного развала. Владимир Владимирович спас Россию, сделал её сильной", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, Вашингтон и Брюссель, желая развалить Россию, в первую очередь наносят удары по президенту."Мы все это должны понимать: наш ответ - консолидация общества вокруг Владимира Владимировича Путина. С Днём рождения, Владимир Владимирович! Счастья Вам и здоровья!" - заключил Володин.
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политика, россия, вашингтон (штат), брюссель, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, день рождения, общество
Политика, Россия, Вашингтон (штат), Брюссель, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, день рождения, Общество
Володин в поздравлении президенту заявил, что Путин спас Россию

Володин: Путин спас Россию, сделал ее сильной

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин спас Россию, сделал ее сильной, необходимо помнить, какой она была до того, как Путин стал главой государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя президента с Днем рождения.
Президенту РФ Владимиру Путину исполнился 71 год.
"Правильно вспомнить, какой была Россия до того, как он стал главой государства. Разруха, экономический упадок, люди были брошены, социальные обязательства перед гражданами не выполнялись, страна была на пороге очередного развала. Владимир Владимирович спас Россию, сделал её сильной", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, Вашингтон и Брюссель, желая развалить Россию, в первую очередь наносят удары по президенту.
"Мы все это должны понимать: наш ответ - консолидация общества вокруг Владимира Владимировича Путина. С Днём рождения, Владимир Владимирович! Счастья Вам и здоровья!" - заключил Володин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его примером для всех
Вчера, 08:11
 
ПолитикаРоссияВашингтон (штат)БрюссельВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФдень рожденияОбщество
 
 
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