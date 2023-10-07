https://ria.ru/20231007/putin-1901112276.html
Володин в поздравлении президенту заявил, что Путин спас Россию
Володин в поздравлении президенту заявил, что Путин спас Россию - РИА Новости, 07.10.2023
Володин в поздравлении президенту заявил, что Путин спас Россию
Президент России Владимир Путин спас Россию, сделал ее сильной, необходимо помнить, какой она была до того, как Путин стал главой государства, заявил спикер... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T09:35
2023-10-07T09:35
2023-10-07T09:43
политика
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вячеслав володин
госдума рф
день рождения
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин спас Россию, сделал ее сильной, необходимо помнить, какой она была до того, как Путин стал главой государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя президента с Днем рождения. Президенту РФ Владимиру Путину исполнился 71 год."Правильно вспомнить, какой была Россия до того, как он стал главой государства. Разруха, экономический упадок, люди были брошены, социальные обязательства перед гражданами не выполнялись, страна была на пороге очередного развала. Владимир Владимирович спас Россию, сделал её сильной", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, Вашингтон и Брюссель, желая развалить Россию, в первую очередь наносят удары по президенту."Мы все это должны понимать: наш ответ - консолидация общества вокруг Владимира Владимировича Путина. С Днём рождения, Владимир Владимирович! Счастья Вам и здоровья!" - заключил Володин.
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Политика, Россия, Вашингтон (штат), Брюссель, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, день рождения, Общество
Володин в поздравлении президенту заявил, что Путин спас Россию
Володин: Путин спас Россию, сделал ее сильной