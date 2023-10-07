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Премии "Талантливая женщина в добывающей отрасли" вручили в Москве

Премии "Талантливая женщина в добывающей отрасли" вручили в Москве - РИА Новости, 07.10.2023

Премии "Талантливая женщина в добывающей отрасли" вручили в Москве

В Общественной палате Российской Федерации назвали имена лауреатов премии "Талантливая женщина в добывающей отрасли", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T10:17

2023-10-07T10:17

2023-10-07T10:17

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Общественной палате Российской Федерации назвали имена лауреатов премии "Талантливая женщина в добывающей отрасли", передает корреспондент РИА Новости.Цель премии – не только отметить достижения профессионалов в добывающей промышленности, но и поощрить их социальную и благотворительную деятельность.В 2023 году своих талантливых сотрудниц выдвинули на премию 57 предприятий - вдвое больше, чем в 2022 году. Номинанты представляют свыше 100 населенных пунктов России, Казахстана, Белоруссии, Грузии. В общей сложности организаторы получили 451 заявку на участие.Партнерское содействие премии оказали крупнейшие игроки отрасли: "Полюс", "Норникель", "Полиметалл", "Атлас Майнинг", "Русал", НЛМК, "Алроса", "Уралкалий" и другие.Учредителем премии выступает некоммерческая ассоциация Women in Mining (Уимен ин Майнинг), миссия которой состоит в объединении женщин-профессионалов в добывающей отрасли, повышении престижа работы в ней для молодежи, содействии в профессиональном развитии сотрудников для успеха и процветания компаний."За три года Премия показала невероятный успех. Мы расширили географию, вышли на международный уровень. В конкурсе теперь принимают участие сотрудницы не только горнометаллургической отрасли, но и представительницы нефтегазохимической и энергетической отрасли. В этом году мы впервые проводим Форум перед торжественной вечерней частью. Принимает участие 90% финалисток! Для женщин, прошедших в финал, участие в торжественном событии не просто возможность сменить спецовку на красивый наряд, но и отличный повод погордиться собой и другими талантливыми женщинами. Для компаний Премия отличный инструмент мотивации и признания заслуг своих сотрудниц. Мы рады растущему интересу как компаний, так и самих сотрудников отрасли", – отметила директор НКО Women In Mining Камилла Жалилова.Некоторые компании выдвинули на соискание премий не один десяток сотрудников. Так, от крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" на победу в различных номинациях претендовала 41 сотрудница. В финал вышло 18 золотодобытчиц. Главные призы получили три сотрудницы "Полюса".Так, в номинации "Прорыв года" для женщин, чьи достижения обеспечили им карьерный рост и чья личная история связана с успешным преодолением препятствий, победу одержала директор "МФЦ Полюс" по экономике и финансам Анна Рогова. С сентября 2022 года она выросла от начальника отдела одной из бизнес-единиц компании до финансового директора МФЦ со штатом подчиненных в 60 человек."Мне исполнилось 30, и круглая дата – тот самый рубеж, у которого хочется подвести итоги. Думаю, этот неполный год в "Многофункциональном центре Полюс" и правда стал для меня переломным как для управленца. Однако мой подлинный прорыв года заключается не только в продвижении по карьерной лестнице, но и во внутреннем росте", - написала Рогова в сопроводительном письме оргкомитету премии.В номинации "Наставник года" победила главный исследователь лаборатории обогащения минерального сырья управления по науке и технологии Исследовательского центра "Полюса" в Красноярске Ольга Ивашова, которая не только опекает новых сотрудников, но и помогает им в карьерном росте. Так, при ее содействии два сотрудника уже стали ведущими инженерами, а еще один проходит обучение, чтобы впоследствии также занять должность ведущего инженера.Старший инженер Центра управления производства "Полюс Красноярска" Людмила Копылова одержала победу в номинации "Вдохновленная производством"."Все проекты Людмилы Васильевны нацелены на результат, внедрение, совершенствование работы на предприятии. У нее в копилке – как небольшие проекты, улучшающие деятельность конкретного подразделения, так и крупные, благодаря которым в выигрыше остается вся компания", - говорится в сопроводительном письме дирекции "Полюса Красноярска" в оргкомитет премии.Как отметила директор по связям с общественностью "Полюса" Виктория Васильева, одной из важных составляющих социальной политики компании стало обеспечение возможностей для карьерного роста и самореализации сотрудников."Компания поддерживает инициативы работников в сфере рационализаторства, внедрения новых бизнес-подходов и технологий, цифровизации. Для воплощения всех планов нужны кадры. Наставничество играет в этом ключевую роль, поскольку позволяет обучать молодых непосредственно на практике, передавая опыт наших самых профессиональных сотрудников. Премия "Талантливая женщина в добывающей отрасли" как раз отмечает успехи самых креативных, активных и дерзающих участниц", - сказала Васильева.В этом году международная премия "Талантливая женщина в добывающей отрасли" вручается в третий раз.

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москва, россия, казахстан, норильский никель, полиметалл, русал, общество, новости компаний - экономика