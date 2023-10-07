https://ria.ru/20231007/podtopleniya-1901095153.html

В 12 регионах высокие уровни грунтовых вод грозят подтоплениями

В 12 регионах высокие уровни грунтовых вод грозят подтоплениями - РИА Новости, 07.10.2023

В 12 регионах высокие уровни грунтовых вод грозят подтоплениями

Высокие уровни залегания грунтовых вод при сильных осадках в осенне-зимний период могут стать причиной подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T02:47

2023-10-07T02:47

2023-10-07T02:47

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внии гочс

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Высокие уровни залегания грунтовых вод при сильных осадках в осенне-зимний период могут стать причиной подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории 12 регионов пяти федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Ученые ВНИИ ГОЧС подготовили прогноз уровней грунтовых вод на осенне-зимний период текущего и следующего года. Самый высокий уровень с глубиной залегания до двух метров от уровня почвы вероятен на отдельных территориях Республики Татарстан, Хабаровского, Приморского краев, Белгородской, Брянской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Томской, Новосибирской, Омской и Кемеровской областей", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что такие уровни воды при обильных осадках могут привести в этих регионах к подтоплению населенных пунктов и объектов инфраструктуры. "Очень низкие уровни грунтовых вод прогнозируются в Ростовской, Нижегородской, Оренбургской, Курганской, Тюменской и Амурской областях. При малом количестве осадков в осенний период высока вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с нарушениями в работе водозаборных сооружений", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20231006/pavodki-1900839371.html

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россия, внии гочс, происшествия