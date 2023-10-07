https://ria.ru/20231007/palestina-1901235380.html

Блинкен призвал Палестину к шагам по восстановлению стабильности в регионе

Блинкен призвал Палестину к шагам по восстановлению стабильности в регионе - РИА Новости, 07.10.2023

Блинкен призвал Палестину к шагам по восстановлению стабильности в регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом призвал к шагам по восстановлению стабильности на Ближнем Востоке, сообщает... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T23:15

2023-10-07T23:15

2023-10-07T23:15

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палестина

россия

махмуд аббас

энтони блинкен

хамас

армия обороны израиля

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом призвал к шагам по восстановлению стабильности на Ближнем Востоке, сообщает американское внешнеполитическое ведомство. "Госсекретарь призвал палестинское руководство продолжать и активизировать шаги по восстановлению спокойствия и стабильности на Западном берегу", - говорится в сообщении госдепа. Как говорится в сообщении, Блинкен в разговоре с Аббасом осудил атаки ХАМАС на Израиль. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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