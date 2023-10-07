https://ria.ru/20231007/palestina-1901229315.html

Представитель в Палестине заявил, что россиян среди пострадавших нет

Представитель в Палестине заявил, что россиян среди пострадавших нет - РИА Новости, 07.10.2023

Представитель в Палестине заявил, что россиян среди пострадавших нет

Пострадавших среди россиян в секторе Газа нет, речи об эвакуации не идет, заявила пресс-секретарь представительства России в Палестине Алия Зарипова. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T22:09

2023-10-07T22:09

2023-10-07T22:13

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Пострадавших среди россиян в секторе Газа нет, речи об эвакуации не идет, заявила пресс-секретарь представительства России в Палестине Алия Зарипова. По ее словам, на консульском учете находятся более двух тысяч российских граждан, находящихся в Палестине – как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа. В секторе Газа, отметила она, - более 1,2 тысячи человек. Зарипова добавила, что россияне за помощью к представительству не обращались, однако были сообщения относительно перспектив организации эвакуации из анклава. "Сейчас об эвакуации речи не идет, но если такая необходимость возникнет, мы сделаем для этого все, что необходимо", - сказала она "Соловьев Live". "Пострадавших среди наших граждан нет. Мы на постоянной связи с консульским пунктом в секторе Газа, с Вифлеемом, Иерихоном и другими городами на западном берегу реки Иордан", - отметила Зарипова. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Уничтожение высоток в секторе Газа Уничтожение высоток в секторе Газа 2023-10-07T22:09 true PT0M14S

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля