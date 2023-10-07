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Генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль

Генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 07.10.2023

Генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль

Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает сегодняшнее нападение ХАМАС на Израиль, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T18:20

2023-10-07T18:20

2023-10-07T18:20

в мире

израиль

палестина

антониу гутерреш

биньямин нетаньяху

стефан дюжаррик

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 7 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает сегодняшнее нападение ХАМАС на Израиль, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. "Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает нападение ХАМАС сегодня утром на израильские города вблизи сектора Газа и в центральной части Израиля, включая залп тысяч ракет в сторону израильских населенных пунктов", - указал Дюжаррик. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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в мире, израиль, палестина, антониу гутерреш, биньямин нетаньяху, стефан дюжаррик, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон