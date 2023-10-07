https://ria.ru/20231007/operatsiya-1901159935.html

Иранский парламент поддержал операцию ХАМАС против Израиля

Иранский парламент поддержал операцию ХАМАС против Израиля - РИА Новости, 07.10.2023

Иранский парламент поддержал операцию ХАМАС против Израиля

Депутаты иранского меджлиса (парламента) в субботу днем поддержали военную операцию "Наводнение Аль-Аксы" палестинского движения ХАМАС против Израиля, сообщило... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:25

2023-10-07T15:25

2023-10-07T15:25

в мире

израиль

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901119854_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_7a9f6db4dbcbdbfe4eb439b438aa9777.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутаты иранского меджлиса (парламента) в субботу днем поддержали военную операцию "Наводнение Аль-Аксы" палестинского движения ХАМАС против Израиля, сообщило иранского агентство Tasnim. "Депутаты парламента в начале своего вечернего заседания по случаю беспрецедентной операции групп палестинского сопротивления заявили о своей поддержке этой акции палестинских моджахедов (борцов за богоугодное дело, воинов - ред.), - говорится в сообщении. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20. Движение ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

израиль

палестина

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран