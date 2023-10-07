https://ria.ru/20231007/operatsiya-1901121459.html

Военное крыло ХАМАС объявило о начале операции против Израиля

Военное крыло ХАМАС объявило о начале операции против Израиля - РИА Новости, 07.10.2023

Военное крыло ХАМАС объявило о начале операции против Израиля

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T10:54

2023-10-07T10:54

2023-10-07T11:45

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет."Мы объявляем о начале операции "Потоп Аль-Аксы". Мы объявляем о первом ударе по военным позициям, аэропортам и укреплениям противника, было выпущено более пяти тысяч ракет", - заявил командующий "Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф.В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля