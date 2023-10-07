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Израиль начал "контртеррористическую операцию" после ударов ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2023
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10:40 07.10.2023 (обновлено: 11:27 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/operatsiya-1901120225.html
Израиль начал "контртеррористическую операцию" после ударов ХАМАС
Израиль начал "контртеррористическую операцию" после ударов ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2023
Израиль начал "контртеррористическую операцию" после ударов ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "контртеррористическую операцию" против радикалов из движения ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T10:40
2023-10-07T11:27
в мире
израиль
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "контртеррористическую операцию" против радикалов из движения ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа."Представитель ЦАХАЛ объявил, что операция против террористической организации ХАМАС получила название "Железные мечи", — сообщила армейская пресс-служба.Прямая трансляция из сектора ГазаДесятки израильских истребителей в эти минуты наносят удары по целям ХАМАС в анклаве, добавили там.Рано утром радикалы выпустили из сектора Газа сотни ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в Тель-Авиве. В городе была слышна работа ПВО. Кроме того, сообщается о проникновении в приграничные районы боевиков из сектора Газа. ЦАХАЛ объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов. Позже в Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.По информации СМИ, от ракетных ударов погибли не менее пяти человек, еще 118 доставили в больницы с ранениями.Военное крыло ХАМАС, со своей стороны, объявило о начале против Израиля операции "Потоп Аль-Аксы". Там утверждают, что выпустили более пяти тысяч ракет.Годовщина Войны Судного дняСитуация в Израиле обострилась в 50-ю годовщину начала Войны Судного дня. Шестого октября 1973 года Египет и Сирия атаковали Израиль с целью возвратить арабские территории, оккупированные им в 1967 году в результате Шестидневной войны. Дату нападения выбрали специально: на этот день выпадал важнейший для иудеев религиозный праздник Йом-Кипур — День искупления, или Судный день.Противостояние пролилось до 25 октября. Так, 22 октября Совет Безопасности ООН по инициативе СССР и США принял резолюцию, призывающую стороны остановить кровопролитие. Два дня спустя боевые действия на сирийском фронте были прекращены, но Израиль продолжил наступление. И только 25 октября под давлением других держав война была остановлена.Потери Израиля составили около 16 тысяч человек, 900 танков и 250 самолетов; арабских стран — 20 тысяч человек, 1900 танков и 270 самолетов.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
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РИА Новости
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5
4.7
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7 495 645-6601
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LIVE: Обстановка в секторе Газа
LIVE: Обстановка в секторе Газа
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в мире, израиль, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас
Израиль начал "контртеррористическую операцию" после ударов ХАМАС

Армия Израиля начала операцию в секторе Газа и наносит удары по целям ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "контртеррористическую операцию" против радикалов из движения ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа.
"Представитель ЦАХАЛ объявил, что операция против террористической организации ХАМАС получила название "Железные мечи", — сообщила армейская пресс-служба.
Прямая трансляция из сектора Газа
Десятки израильских истребителей в эти минуты наносят удары по целям ХАМАС в анклаве, добавили там.
Рано утром радикалы выпустили из сектора Газа сотни ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в Тель-Авиве. В городе была слышна работа ПВО. Кроме того, сообщается о проникновении в приграничные районы боевиков из сектора Газа.
ЦАХАЛ объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов. Позже в Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.
По информации СМИ, от ракетных ударов погибли не менее пяти человек, еще 118 доставили в больницы с ранениями.
Военное крыло ХАМАС, со своей стороны, объявило о начале против Израиля операции "Потоп Аль-Аксы". Там утверждают, что выпустили более пяти тысяч ракет.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Годовщина Войны Судного дня

Ситуация в Израиле обострилась в 50-ю годовщину начала Войны Судного дня. Шестого октября 1973 года Египет и Сирия атаковали Израиль с целью возвратить арабские территории, оккупированные им в 1967 году в результате Шестидневной войны. Дату нападения выбрали специально: на этот день выпадал важнейший для иудеев религиозный праздник Йом-Кипур — День искупления, или Судный день.
Противостояние пролилось до 25 октября. Так, 22 октября Совет Безопасности ООН по инициативе СССР и США принял резолюцию, призывающую стороны остановить кровопролитие. Два дня спустя боевые действия на сирийском фронте были прекращены, но Израиль продолжил наступление. И только 25 октября под давлением других держав война была остановлена.
Потери Израиля составили около 16 тысяч человек, 900 танков и 250 самолетов; арабских стран — 20 тысяч человек, 1900 танков и 270 самолетов.
Израильские войска наступают на Суэц, где горит нефтеперерабатывающий завод, во время войны Судного дня - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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6 октября, 08:00
 
В миреИзраильАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамас
 
 
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