Израиль начал "контртеррористическую операцию" после ударов ХАМАС

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "контртеррористическую операцию" против радикалов из движения ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа."Представитель ЦАХАЛ объявил, что операция против террористической организации ХАМАС получила название "Железные мечи", — сообщила армейская пресс-служба.Прямая трансляция из сектора ГазаДесятки израильских истребителей в эти минуты наносят удары по целям ХАМАС в анклаве, добавили там.Рано утром радикалы выпустили из сектора Газа сотни ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в Тель-Авиве. В городе была слышна работа ПВО. Кроме того, сообщается о проникновении в приграничные районы боевиков из сектора Газа. ЦАХАЛ объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов. Позже в Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.По информации СМИ, от ракетных ударов погибли не менее пяти человек, еще 118 доставили в больницы с ранениями.Военное крыло ХАМАС, со своей стороны, объявило о начале против Израиля операции "Потоп Аль-Аксы". Там утверждают, что выпустили более пяти тысяч ракет.Годовщина Войны Судного дняСитуация в Израиле обострилась в 50-ю годовщину начала Войны Судного дня. Шестого октября 1973 года Египет и Сирия атаковали Израиль с целью возвратить арабские территории, оккупированные им в 1967 году в результате Шестидневной войны. Дату нападения выбрали специально: на этот день выпадал важнейший для иудеев религиозный праздник Йом-Кипур — День искупления, или Судный день.Противостояние пролилось до 25 октября. Так, 22 октября Совет Безопасности ООН по инициативе СССР и США принял резолюцию, призывающую стороны остановить кровопролитие. Два дня спустя боевые действия на сирийском фронте были прекращены, но Израиль продолжил наступление. И только 25 октября под давлением других держав война была остановлена.Потери Израиля составили около 16 тысяч человек, 900 танков и 250 самолетов; арабских стран — 20 тысяч человек, 1900 танков и 270 самолетов.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "контртеррористическую операцию" против радикалов из движения ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа.
"Представитель ЦАХАЛ объявил, что операция против террористической организации ХАМАС получила название "Железные мечи", — сообщила армейская пресс-служба.
Прямая трансляция из сектора Газа
Десятки израильских истребителей в эти минуты наносят удары по целям ХАМАС в анклаве, добавили там.
Рано утром радикалы выпустили из сектора Газа сотни ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в Тель-Авиве. В городе была слышна работа ПВО. Кроме того, сообщается о проникновении в приграничные районы боевиков из сектора Газа.
ЦАХАЛ объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов. Позже в Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.
По информации СМИ, от ракетных ударов погибли не менее пяти человек, еще 118 доставили в больницы с ранениями.
Военное крыло ХАМАС, со своей стороны, объявило о начале против Израиля операции "Потоп Аль-Аксы". Там утверждают, что выпустили более пяти тысяч ракет.
Ситуация в Израиле обострилась в 50-ю годовщину начала Войны Судного дня. Шестого октября 1973 года Египет и Сирия атаковали Израиль с целью возвратить арабские территории, оккупированные им в 1967 году в результате Шестидневной войны. Дату нападения выбрали специально: на этот день выпадал важнейший для иудеев религиозный праздник Йом-Кипур — День искупления, или Судный день.
Противостояние пролилось до 25 октября. Так, 22 октября Совет Безопасности ООН по инициативе СССР и США принял резолюцию, призывающую стороны остановить кровопролитие. Два дня спустя боевые действия на сирийском фронте были прекращены, но Израиль продолжил наступление. И только 25 октября под давлением других держав война была остановлена.
Потери Израиля составили около 16 тысяч человек, 900 танков и 250 самолетов; арабских стран — 20 тысяч человек, 1900 танков и 270 самолетов.
Война, изменившая мир. Как на шее Запада затянули нефтяную удавку
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