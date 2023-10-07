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Виновником возможных проблем на Южном Кавказе станет Франция, заявил Алиев
Виновником возможных проблем на Южном Кавказе станет Франция, заявил Алиев - РИА Новости, 07.10.2023
Виновником возможных проблем на Южном Кавказе станет Франция, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев завил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T23:09
2023-10-07T23:09
2023-10-07T23:12
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БАКУ, 7 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев завил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого. "Поставки Армении оружия со стороны Франции служат не миру, а новому противостоянию. Если в регионе (Южный Кавказ - ред.) возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого", - сказал Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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в мире, франция, азербайджан, армения, шарль мишель, ильхам алиев, совет евросоюза
В мире, Франция, Азербайджан, Армения, Шарль Мишель, Ильхам Алиев, Совет Евросоюза
Виновником возможных проблем на Южном Кавказе станет Франция, заявил Алиев
Алиев: виновником новых проблем на Кавказе станет Франция из-за поставок оружия