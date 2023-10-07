https://ria.ru/20231007/konflikt-1901234022.html

Президент Австрии призвал к переговорам по палестино-израильскому конфликту

Президент Австрии призвал к переговорам по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 07.10.2023

Президент Австрии призвал к переговорам по палестино-израильскому конфликту

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в своем аккаунте в соцсети X призвал разрешить палестино-израильский конфликт за столом переговоров. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T22:58

2023-10-07T22:58

2023-10-07T22:58

в мире

израиль

австрия

палестина

александер ван дер беллен

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в своем аккаунте в соцсети X призвал разрешить палестино-израильский конфликт за столом переговоров. "Я надеюсь на скорейшее прекращение всех боевых действий. Этот конфликт, длящийся десятилетиями, может быть разрешен только за столом переговоров", - написал австрийский президент. Он отметил, что в субботу с тревогой узнал последние новости о том, что большая часть территории Израиля подвергается обстрелу тысячами ракет со стороны ХАМАС, в результате чего гибнут люди. "На юге страны убивают, берут в заложники, похищают мирных жителей, оскверняют тела погибших солдат, видеозаписи этих преступлений с триумфом транслируются по каналам социальных сетей. В стране царит погромная обстановка. Я осуждаю все это самым решительным образом! Ничто не может оправдать эти действия. Я сочувствую всем миролюбивым людям по обе стороны границы, которые живут под угрозой, которые потеряли близких или получили ранения", - отметил Ван дер Беллен. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что палестинцы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html

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