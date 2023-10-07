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В Израиле заявили, что вернули контроль над частью поселений у границы - РИА Новости, 07.10.2023
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21:58 07.10.2023 (обновлено: 23:58 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901228230.html
В Израиле заявили, что вернули контроль над частью поселений у границы
В Израиле заявили, что вернули контроль над частью поселений у границы - РИА Новости, 07.10.2023
В Израиле заявили, что вернули контроль над частью поселений у границы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возвращении контроля над большинством поселений на юге на границе с сектором Газа, пишет издание Haaretz со ссылкой на... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T21:58
2023-10-07T23:58
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
исламский джихад
махмуд аббас
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возвращении контроля над большинством поселений на юге на границе с сектором Газа, пишет издание Haaretz со ссылкой на представителя вооруженных сил."Представитель израильских военных заявил, что армия восстановила контроль над большинством поселений на границе с Газой", — говорится в публикации.Уточняется, что речь идет о населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и еще порядка десяти.Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, по территории страны выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Результат удара по Тель-Авиву
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исламский джихад, махмуд аббас
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Исламский джихад, Махмуд Аббас
В Израиле заявили, что вернули контроль над частью поселений у границы

Армия Израиля заявила о возвращении контроля над большинством поселений на юге

© AP Photo / Moti MilrodТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Moti Milrod
Тель-Авив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возвращении контроля над большинством поселений на юге на границе с сектором Газа, пишет издание Haaretz со ссылкой на представителя вооруженных сил.
"Представитель израильских военных заявил, что армия восстановила контроль над большинством поселений на границе с Газой", — говорится в публикации.
Уточняется, что речь идет о населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и еще порядка десяти.
Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, по территории страны выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.
Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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В миреИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИсламский джихадМахмуд Аббас
 
 
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