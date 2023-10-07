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В Израиле заявили, что вернули контроль над частью поселений у границы

В Израиле заявили, что вернули контроль над частью поселений у границы - РИА Новости, 07.10.2023

В Израиле заявили, что вернули контроль над частью поселений у границы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возвращении контроля над большинством поселений на юге на границе с сектором Газа, пишет издание Haaretz со ссылкой на... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:58

2023-10-07T21:58

2023-10-07T23:58

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палестина

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возвращении контроля над большинством поселений на юге на границе с сектором Газа, пишет издание Haaretz со ссылкой на представителя вооруженных сил."Представитель израильских военных заявил, что армия восстановила контроль над большинством поселений на границе с Газой", — говорится в публикации.Уточняется, что речь идет о населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и еще порядка десяти.Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, по территории страны выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-07T21:58 true PT0M20S

Обрушение зданий после ударов по сектору Газа Обрушение зданий после ударов по сектору Газа 2023-10-07T21:58 true PT0M43S

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исламский джихад, махмуд аббас