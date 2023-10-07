https://ria.ru/20231007/konflikt-1901223998.html

МИД Армении заявил, что шокирован насилием между Палестиной и Израилем

МИД Армении заявил, что шокирован насилием между Палестиной и Израилем - РИА Новости, 07.10.2023

МИД Армении заявил, что шокирован насилием между Палестиной и Израилем

Министерство иностранных дел Армении заявило, что шокировано насилием между палестинцами и Израилем и присоединилось к международным призывам остановить... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:18

2023-10-07T21:18

2023-10-07T21:18

в мире

израиль

палестина

армения

махмуд аббас

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЕРЕВАН, 7 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении заявило, что шокировано насилием между палестинцами и Израилем и присоединилось к международным призывам остановить насилие. "Мы шокированы насилием между палестинцами и Израилем и нападениями на гражданское население. Выражаем соболезнование родственникам погибших и (желаем) скорейшего выздоровления раненым. Мы присоединяемся к международным призывам остановить насилие", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в соцсети X. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

израиль

палестина

армения

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в мире, израиль, палестина, армения, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля