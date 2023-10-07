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Главы МИД России и Египта обсудили эскалацию конфликта в Израиле

Главы МИД России и Египта обсудили эскалацию конфликта в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023

Главы МИД России и Египта обсудили эскалацию конфликта в Израиле

Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта, сообщило... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T20:28

2023-10-07T20:28

2023-10-07T20:44

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Главы внешнеполитических ведомств выразили глубокую озабоченность в связи с резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, которое уже привело к многочисленным жертвам, в том числе среди гражданского населения", - говорится в заявлении.Кроме того, министры были едины в том, что необходимо незамедлительно прекратить боевые действия и наладить палестино-израильский переговорный процесс в соответствии с нормами международного права и имеющимися решениями ООН и ее Совбеза, сообщило министерство."Лавров напомнил о выдвинутых в последнее время российских инициативных предложениях по активизации консолидированных усилий заинтересованных сторон в интересах скорейшего достижения справедливого и надежного палестино-израильского политического урегулирования по двугосударственной формуле", - добавили в МИД РФ.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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в мире, россия, израиль, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году