https://ria.ru/20231007/konflikt-1901192991.html

Генсек ООН призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

Генсек ООН призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности - РИА Новости, 07.10.2023

Генсек ООН призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности, нужно всеми дипломатическими усилиями не допустить... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T18:07

2023-10-07T18:07

2023-10-07T20:02

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

в мире

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

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ООН, 7 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности, нужно всеми дипломатическими усилиями не допустить дальнейшего разжигания конфликта, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика."Генеральный секретарь глубоко обеспокоен судьбой гражданского населения и призывает к максимальной сдержанности. Генеральный секретарь призывает всеми дипломатическими усилиями избегать более широкого разжигания конфликта", - указал Дюжаррик.По его словам, генсек подчеркивает, что "насилие не может обеспечить решение конфликта и что мир может быть достигнут только путем переговоров, ведущих к решению о сосуществовании двух государств".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, в мире, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас