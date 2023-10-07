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Санду осудила массовое насилие против жителей Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
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14:50 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901153007.html
Санду осудила массовое насилие против жителей Израиля
Санду осудила массовое насилие против жителей Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
Санду осудила массовое насилие против жителей Израиля
Президент Молдавии Майя Санду в своем аккаунте на платформе X осудила насилие в отношении жителей Израиля. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:50
2023-10-07T14:50
в мире
молдавия
армия обороны израиля
биньямин нетаньяху
дорин речан
майя санду
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в своем аккаунте на платформе X осудила насилие в отношении жителей Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20. Движение ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. "Встревожена продолжающимся нападением на Израиль. Я осуждаю массовое насилие против невинных гражданских лиц. Мои мысли с Израилем и всеми, кто защищается от этих беспощадных атак", - написала Майя Санду. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан также заявил о солидарности с Израилем на фоне эскалации насилия в стране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем
Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране.
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в мире, молдавия, армия обороны израиля, биньямин нетаньяху, дорин речан, майя санду, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Молдавия, Армия обороны Израиля, Биньямин Нетаньяху, Дорин Речан, Майя Санду, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Санду осудила массовое насилие против жителей Израиля

Президент Молдавии Санду осудила массовое насилие против жителей Израиля

© AP Photo / Tsafrir AbayovПожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа
Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в своем аккаунте на платформе X осудила насилие в отношении жителей Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20. Движение ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев.
"Встревожена продолжающимся нападением на Израиль. Я осуждаю массовое насилие против невинных гражданских лиц. Мои мысли с Израилем и всеми, кто защищается от этих беспощадных атак", - написала Майя Санду.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан также заявил о солидарности с Израилем на фоне эскалации насилия в стране.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреМолдавияАрмия обороны ИзраиляБиньямин НетаньяхуДорин РечанМайя СандуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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