https://ria.ru/20231007/konflikt-1901153007.html

Санду осудила массовое насилие против жителей Израиля

Санду осудила массовое насилие против жителей Израиля - РИА Новости, 07.10.2023

Санду осудила массовое насилие против жителей Израиля

Президент Молдавии Майя Санду в своем аккаунте на платформе X осудила насилие в отношении жителей Израиля. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:50

2023-10-07T14:50

2023-10-07T14:50

в мире

молдавия

армия обороны израиля

биньямин нетаньяху

дорин речан

майя санду

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в своем аккаунте на платформе X осудила насилие в отношении жителей Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20. Движение ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. "Встревожена продолжающимся нападением на Израиль. Я осуждаю массовое насилие против невинных гражданских лиц. Мои мысли с Израилем и всеми, кто защищается от этих беспощадных атак", - написала Майя Санду. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан также заявил о солидарности с Израилем на фоне эскалации насилия в стране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране. 2023-10-07T14:50 true PT0M58S

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в мире, молдавия, армия обороны израиля, биньямин нетаньяху, дорин речан, майя санду, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году