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Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта к прекращению огня

Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта к прекращению огня - РИА Новости, 07.10.2023

Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта к прекращению огня

Россия выражает серьёзную озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и призывает стороны к прекращению огня и отказу от насилия,... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:35

2023-10-07T14:35

2023-10-07T14:48

в мире

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

москва

восточный иерусалим

евросоюз

оон

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия выражает серьёзную озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и призывает стороны к прекращению огня и отказу от насилия, заявили в МИД РФ."В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В этой связи подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в сообщении МИД РФ.Там подчеркнули, что РФ рассматривает нынешнюю эскалацию как очередное опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН."Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке", - подчеркнули в МИД РФ.

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в мире, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, москва, восточный иерусалим, евросоюз, оон