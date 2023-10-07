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Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта к прекращению огня - РИА Новости, 07.10.2023
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14:35 07.10.2023 (обновлено: 14:48 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901150887.html
Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта к прекращению огня
Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта к прекращению огня - РИА Новости, 07.10.2023
Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта к прекращению огня
Россия выражает серьёзную озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и призывает стороны к прекращению огня и отказу от насилия,... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:35
2023-10-07T14:48
в мире
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
москва
восточный иерусалим
евросоюз
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия выражает серьёзную озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и призывает стороны к прекращению огня и отказу от насилия, заявили в МИД РФ."В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В этой связи подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в сообщении МИД РФ.Там подчеркнули, что РФ рассматривает нынешнюю эскалацию как очередное опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН."Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке", - подчеркнули в МИД РФ.
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в мире, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, москва, восточный иерусалим, евросоюз, оон
В мире, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Москва, Восточный Иерусалим, Евросоюз, ООН
Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта к прекращению огня

МИД РФ призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению огня

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия выражает серьёзную озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и призывает стороны к прекращению огня и отказу от насилия, заявили в МИД РФ.
Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В этой связи подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в сообщении МИД РФ.
Там подчеркнули, что РФ рассматривает нынешнюю эскалацию как очередное опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН.
"Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке", - подчеркнули в МИД РФ.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМоскваВосточный ИерусалимЕвросоюзООН
 
 
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