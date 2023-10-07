https://ria.ru/20231007/konflikt-1901146709.html

Премьер Молдавии выразил солидарность с Израилем из-за эскалации конфликта

Премьер Молдавии выразил солидарность с Израилем из-за эскалации конфликта - РИА Новости, 07.10.2023

Премьер Молдавии выразил солидарность с Израилем из-за эскалации конфликта

Молдавия солидарна с Израилем и осуждает атаку на него, заявил премьер-министр республики Дорин Речан на своей странице в сети X (твиттере). РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:08

2023-10-07T14:08

2023-10-07T14:08

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

молдавия

биньямин нетаньяху

дорин речан

тель-авив

хамас

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КИШИНЕВ, 7 окт – РИА Новости. Молдавия солидарна с Израилем и осуждает атаку на него, заявил премьер-министр республики Дорин Речан на своей странице в сети X (твиттере)."Молдавия солидарна с Израилем в связи с массированными нападениями на израильский народ. Жестокое насилие против невинных гражданских лиц должно прекратиться. В эти трудные моменты для израильского народа мы объединяемся против терроризма", – написал Речан.МИД Молдавии призвал граждан республики, находящихся в Израиле, ограничить поездки и проявлять осторожность в связи с массированным ракетным обстрелом со стороны сектора Газа. "…Объявлено чрезвычайное положение в центре и на юге страны, включая Тель-Авив и Иерусалим. В такой непростой ситуации призываем граждан Молдавии проявлять осторожность, соблюдать указания местных властей, сохранять спокойствие, ограничивать свои поездки внутри страны и быть готовыми к действиям в случае звучания сирен с предупреждением о ракетных атаках", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Молдавии. В молдавском МИДе отметили, что граждане, попавшие в чрезвычайную ситуацию, могут обращаться в посольство Молдавии в Израиле по телефону экстренной помощи +972 52-7789772. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20. Движение ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

израиль

молдавия

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, молдавия, биньямин нетаньяху, дорин речан, тель-авив, хамас, армия обороны израиля