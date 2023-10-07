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Премьер Молдавии выразил солидарность с Израилем из-за эскалации конфликта - РИА Новости, 07.10.2023
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14:08 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901146709.html
Премьер Молдавии выразил солидарность с Израилем из-за эскалации конфликта
Премьер Молдавии выразил солидарность с Израилем из-за эскалации конфликта - РИА Новости, 07.10.2023
Премьер Молдавии выразил солидарность с Израилем из-за эскалации конфликта
Молдавия солидарна с Израилем и осуждает атаку на него, заявил премьер-министр республики Дорин Речан на своей странице в сети X (твиттере). РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:08
2023-10-07T14:08
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
молдавия
биньямин нетаньяху
дорин речан
тель-авив
хамас
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КИШИНЕВ, 7 окт – РИА Новости. Молдавия солидарна с Израилем и осуждает атаку на него, заявил премьер-министр республики Дорин Речан на своей странице в сети X (твиттере)."Молдавия солидарна с Израилем в связи с массированными нападениями на израильский народ. Жестокое насилие против невинных гражданских лиц должно прекратиться. В эти трудные моменты для израильского народа мы объединяемся против терроризма", – написал Речан.МИД Молдавии призвал граждан республики, находящихся в Израиле, ограничить поездки и проявлять осторожность в связи с массированным ракетным обстрелом со стороны сектора Газа. "…Объявлено чрезвычайное положение в центре и на юге страны, включая Тель-Авив и Иерусалим. В такой непростой ситуации призываем граждан Молдавии проявлять осторожность, соблюдать указания местных властей, сохранять спокойствие, ограничивать свои поездки внутри страны и быть готовыми к действиям в случае звучания сирен с предупреждением о ракетных атаках", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Молдавии. В молдавском МИДе отметили, что граждане, попавшие в чрезвычайную ситуацию, могут обращаться в посольство Молдавии в Израиле по телефону экстренной помощи +972 52-7789772. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20. Движение ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, молдавия, биньямин нетаньяху, дорин речан, тель-авив, хамас, армия обороны израиля
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Молдавия, Биньямин Нетаньяху, Дорин Речан, Тель-Авив, Хамас, Армия обороны Израиля
Премьер Молдавии выразил солидарность с Израилем из-за эскалации конфликта

Премьер Молдавии Речан выразил солидарность с Израилем из-за эскалации конфликта

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона
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КИШИНЕВ, 7 окт – РИА Новости. Молдавия солидарна с Израилем и осуждает атаку на него, заявил премьер-министр республики Дорин Речан на своей странице в сети X (твиттере).
"Молдавия солидарна с Израилем в связи с массированными нападениями на израильский народ. Жестокое насилие против невинных гражданских лиц должно прекратиться. В эти трудные моменты для израильского народа мы объединяемся против терроризма", – написал Речан.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
МИД Молдавии призвал граждан республики, находящихся в Израиле, ограничить поездки и проявлять осторожность в связи с массированным ракетным обстрелом со стороны сектора Газа. "…Объявлено чрезвычайное положение в центре и на юге страны, включая Тель-Авив и Иерусалим. В такой непростой ситуации призываем граждан Молдавии проявлять осторожность, соблюдать указания местных властей, сохранять спокойствие, ограничивать свои поездки внутри страны и быть готовыми к действиям в случае звучания сирен с предупреждением о ракетных атаках", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Молдавии.
В молдавском МИДе отметили, что граждане, попавшие в чрезвычайную ситуацию, могут обращаться в посольство Молдавии в Израиле по телефону экстренной помощи +972 52-7789772.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20. Движение ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильМолдавияБиньямин НетаньяхуДорин РечанТель-АвивХамасАрмия обороны Израиля
 
 
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