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Азаров рассказал о трагическом будущем Украины из-за грязной игры властей - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/kiev-1901131761.html
Азаров рассказал о трагическом будущем Украины из-за грязной игры властей
Азаров рассказал о трагическом будущем Украины из-за грязной игры властей - РИА Новости, 07.10.2023
Азаров рассказал о трагическом будущем Украины из-за грязной игры властей
Большое количество трагедий произойдет на Украине в ближайшие месяцы из-за грязной политической игры Киева, в том числе и на фоне провального "контрнаступа",... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:25
2023-10-07T12:25
специальная военная операция на украине
украина
киев
сша
николай азаров (политик)
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт - РАИ Новости. Большое количество трагедий произойдет на Украине в ближайшие месяцы из-за грязной политической игры Киева, в том числе и на фоне провального "контрнаступа", заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. "На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий. Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий - это дело рук определенных структур", - написал Азаров в своем Telegram-канале.По словам экс-премьера, негативно на ситуации в стране скажется и нежелание США продолжать финансировать Киев на фоне провалившегося "контрнаступа"."Американцы устают от Украины - это сводит шансы дальнейшего финансирования к нулю. Зеленскому становится все труднее игнорировать ослабевающую поддержку Украины. Республиканская партия уже давно движется в сторону России. Ее поддерживает больше половины населения, отдавая предпочтение кандидатам в президенты, которые обещают прекратить помощь Киеву", - добавил Азаров.По мнению Азарова, для того, чтобы США "остались в игре", президенту Джо Байдену необходимо срочно получить достаточно голосов, чтобы продолжить украинское финансирование. Однако "отсутствие военных успехов Украины значительно усложняет его задачу".Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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украина, киев, сша, николай азаров (политик), владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, США, Николай Азаров (политик), Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, НАТО
Азаров рассказал о трагическом будущем Украины из-за грязной игры властей

Азаров: на Украине в скором будущем произойдет трагедия из-за грязной игры Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РАИ Новости. Большое количество трагедий произойдет на Украине в ближайшие месяцы из-за грязной политической игры Киева, в том числе и на фоне провального "контрнаступа", заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий. Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий - это дело рук определенных структур", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
ВСУ привели в усиленный режим на границе из-за учений ВС Белоруссии
Вчера, 09:16
По словам экс-премьера, негативно на ситуации в стране скажется и нежелание США продолжать финансировать Киев на фоне провалившегося "контрнаступа".
"Американцы устают от Украины - это сводит шансы дальнейшего финансирования к нулю. Зеленскому становится все труднее игнорировать ослабевающую поддержку Украины. Республиканская партия уже давно движется в сторону России. Ее поддерживает больше половины населения, отдавая предпочтение кандидатам в президенты, которые обещают прекратить помощь Киеву", - добавил Азаров.
По мнению Азарова, для того, чтобы США "остались в игре", президенту Джо Байдену необходимо срочно получить достаточно голосов, чтобы продолжить украинское финансирование. Однако "отсутствие военных успехов Украины значительно усложняет его задачу".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Журналист - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
СМИ: западных журналистов убеждают не фокусироваться на провале ВСУ
Вчера, 10:21
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевСШАНиколай Азаров (политик)Владимир ПутинДжо БайденВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссияНАТО
 
 
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