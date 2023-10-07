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Постпред Израиля призвал СБ ООН срочно осудить действия ХАМАС

Постпред Израиля призвал СБ ООН срочно осудить действия ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2023

Постпред Израиля призвал СБ ООН срочно осудить действия ХАМАС

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал Совет безопасности немедленно осудить действия ХАМАС, при этом, по его словам, Израиль сделает все необходимое для... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T23:20

2023-10-07T23:20

2023-10-07T23:20

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михаил богданов

совет безопасности оон

хамас

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ООН, 7 окт - РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал Совет безопасности немедленно осудить действия ХАМАС, при этом, по его словам, Израиль сделает все необходимое для защиты своих граждан. "Совет безопасности должен немедленно осудить ХАМАС", - написал Эрдан в письме председателю Совбеза. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости. В письме также сказано, что "государство Израиль будет делать все необходимое для защиты своих граждан и суверенитета". В воскресенье, как ожидается, пройдет заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-07T23:20 true PT0M20S

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