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Армия обороны Израиля наносит удары по объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля наносит удары по объектам ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2023

Армия обороны Израиля наносит удары по объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T20:39

2023-10-07T20:39

2023-10-07T20:48

в мире

израиль

хамас

группа газ

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

тель-авив

палестина

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта."В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по ряду объектов, принадлежащих террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении ведомства.Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпускают 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел многоэтажного здания в секторе Газа.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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в мире, израиль, хамас, группа газ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля