https://ria.ru/20231007/khamas-1901189340.html

В ХАМАС заявили о нанесении 50 ударов по военным позициям Израиля

В ХАМАС заявили о нанесении 50 ударов по военным позициям Израиля - РИА Новости, 07.10.2023

В ХАМАС заявили о нанесении 50 ударов по военным позициям Израиля

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло движения ХАМАС) заявили, что нанесли в субботу удары по более чем 50 израильским военным позициям. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T17:44

2023-10-07T17:44

2023-10-07T17:56

в мире

израиль

хамас

украинский демократический альянс за реформы (удар)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло движения ХАМАС) заявили, что нанесли в субботу удары по более чем 50 израильским военным позициям."Бойцы бригад "Аль-Кассам" сумели пересечь линию обороны противника и совершить скоординированную атаку на более чем 50 позиций дивизии "Газа" и Южного округа армии оккупанта", - говорится в заявлении бригад.Бригады утверждают, что оборона израильской дивизии пала. Согласно заявлению, группировка продолжает вести бой на 25 позициях.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Беспорядки на улицах и захват израильской техники Беспорядки на улицах и захват израильской техники 2023-10-07T17:44 true PT1M44S

Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране. 2023-10-07T17:44 true PT0M58S

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в мире, израиль, хамас, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля