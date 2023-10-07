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Миротворцы в Карабахе свернут наблюдательный пост после разоружения - РИА Новости, 07.10.2023
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22:24 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/karabakh-1901230883.html
Миротворцы в Карабахе свернут наблюдательный пост после разоружения
Миротворцы в Карабахе свернут наблюдательный пост после разоружения - РИА Новости, 07.10.2023
Миротворцы в Карабахе свернут наблюдательный пост после разоружения
Один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха свернут в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов,... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T22:24
2023-10-07T22:24
россия
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха свернут в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ."В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернут один наблюдательный пост в Аскеранском районе", - говорится в сообщении.Отмечается, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе не зафиксировано.Министерство обороны России сообщило о сданных в Нагорном Карабахе 92 единицах бронетехники, 142 единицах автомобильной техники, 124 единицах средств ПВО, 112 единицах орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, а также стрелковом оружии и противотанковых средствах в количестве более 7 тысяч единиц и боеприпасах в количестве около 66,1 миллиона единиц, говорится в информационном бюллетене российского оборонного ведомства. "Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий под контролем российских миротворцев завершен подсчет вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Сдано: 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, одна единица БПЛА, более 7 тысяч единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 66,1 миллиона боеприпасов", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html
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россия, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, в мире
Россия, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
Миротворцы в Карабахе свернут наблюдательный пост после разоружения

МО РФ: в Карабахе сдали 92 единицы бронетехники и около 66 миллионов боеприпасов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха свернут в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернут один наблюдательный пост в Аскеранском районе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе не зафиксировано.
Министерство обороны России сообщило о сданных в Нагорном Карабахе 92 единицах бронетехники, 142 единицах автомобильной техники, 124 единицах средств ПВО, 112 единицах орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, а также стрелковом оружии и противотанковых средствах в количестве более 7 тысяч единиц и боеприпасах в количестве около 66,1 миллиона единиц, говорится в информационном бюллетене российского оборонного ведомства.
"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий под контролем российских миротворцев завершен подсчет вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Сдано: 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, одна единица БПЛА, более 7 тысяч единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 66,1 миллиона боеприпасов", - сказано в сообщении.
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