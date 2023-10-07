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"Железный купол" Израиля не справился с ракетными ударами, заявили в США

"Железный купол" Израиля не справился с ракетными ударами, заявили в США - РИА Новости, 07.10.2023

"Железный купол" Израиля не справился с ракетными ударами, заявили в США

Американские СМИ при освещении конфликта в Израиле признают, что высокотехнологичная израильская система ПРО "Железный купол", разработанная при поддержке США,... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T23:01

2023-10-07T23:01

2023-10-07T23:01

в мире

израиль

сша

россия

биньямин нетаньяху

михаил богданов

армия обороны израиля

хамас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американские СМИ при освещении конфликта в Израиле признают, что высокотехнологичная израильская система ПРО "Железный купол", разработанная при поддержке США, вопреки ожиданиям не смогла защитить гражданское население Израиля и отразить массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250, а издание Times of Israel со ссылкой на Минздрав писало, что число раненых в Израиле составляет как минимум 1452 человека. "Это высокотехнологичная система ПРО, разработанная при поддержке США, основа обороноспособности страны, на которую Израиль полагался в защите гражданского населения от огня со стороны сектора Газа. Но что бы ни произошло этим утром, "Железный купол" не смог остановить этот массированный удар", - заявил во время репортажа из Израиля корреспондент телеканала NBC News. "Железный купол" - система ПРО, созданная израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии она находится с 2011 года. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-07T23:01 true PT0M20S

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в мире, израиль, сша, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, армия обороны израиля, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году