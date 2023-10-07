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СМИ: жители Ирана празднуют проведение операции ХАМАС против Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
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22:37 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/izrail-1901232599.html
СМИ: жители Ирана празднуют проведение операции ХАМАС против Израиля
СМИ: жители Ирана празднуют проведение операции ХАМАС против Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ: жители Ирана празднуют проведение операции ХАМАС против Израиля
Жители нескольких городов Ирана вышли в субботу на улицы, чтобы отпраздновать начало проведения операции палестинского движения ХАМАС "Наводнение Аль-Аксы"... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T22:37
2023-10-07T22:37
иран
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
касем сулеймани
махмуд аббас
хамас
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жители нескольких городов Ирана вышли в субботу на улицы, чтобы отпраздновать начало проведения операции палестинского движения ХАМАС "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля, передают иранские СМИ. Израиль в субботу утром подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что силы ХАМАС запустили более 3 тысяч ракет, а десятки вооруженных палестинцев проникли в приграничные районы юга страны. Военное крыло ХАМАС сообщило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы", заявив о пленении более 35 израильских солдат и поселенцев. В ответ ЦАХАЛ начала в секторе Газа операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. Фотографии и видео празднований, организованных иранцами в связи с началом операции ХАМАС, появились в Telegram-каналах таких новостных агентств Исламской республики, как Mehr, IRIB, Nour News, Young Journalists Club, IRNA. Судя по данным материалам, акции в поддержку операции "Наводнение Аль-Аксы" прошли в Тегеране, Исфахане (город в центре Ирана), Тебризе (на северо-западе страны), Боджнурде (на северо-востоке) и ряде других городов. Стихийный парад с участием автомобилей и мотоциклов прошел в Кермане - административном центре одноименной провинции, где родился иранский генерал Касем Сулеймани, погибший в результате атаки вооруженных сил США близ аэропорта Багдада в январе 2020 года. Башня Азади в иранской столице украшена подсветкой в цветах палестинского флага и надписями, связанными с операцией. Люди держат в руках флаги Ирана, Палестины, Ливана и ливанского движения "Хезболлах", портреты генерала Сулеймани и воздушные шары. На площадях звучат песни о Палестине и антиизраильские лозунги, в небе взрываются фейерверки. Следуя местным традициям, празднующие раздают прохожим и водителям сладости и прохладительные напитки.
иран
израиль
палестина
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Результат удара по Тель-Авиву
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иран, в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, касем сулеймани, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран, В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Касем Сулеймани, Махмуд Аббас, Хамас, Армия обороны Израиля, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: жители Ирана празднуют проведение операции ХАМАС против Израиля

СМИ: жители Ирана празднуют на улицах проведение операции ХАМАС против Израиля

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жители нескольких городов Ирана вышли в субботу на улицы, чтобы отпраздновать начало проведения операции палестинского движения ХАМАС "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля, передают иранские СМИ.
Израиль в субботу утром подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что силы ХАМАС запустили более 3 тысяч ракет, а десятки вооруженных палестинцев проникли в приграничные районы юга страны. Военное крыло ХАМАС сообщило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы", заявив о пленении более 35 израильских солдат и поселенцев. В ответ ЦАХАЛ начала в секторе Газа операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Фотографии и видео празднований, организованных иранцами в связи с началом операции ХАМАС, появились в Telegram-каналах таких новостных агентств Исламской республики, как Mehr, IRIB, Nour News, Young Journalists Club, IRNA. Судя по данным материалам, акции в поддержку операции "Наводнение Аль-Аксы" прошли в Тегеране, Исфахане (город в центре Ирана), Тебризе (на северо-западе страны), Боджнурде (на северо-востоке) и ряде других городов. Стихийный парад с участием автомобилей и мотоциклов прошел в Кермане - административном центре одноименной провинции, где родился иранский генерал Касем Сулеймани, погибший в результате атаки вооруженных сил США близ аэропорта Багдада в январе 2020 года. Башня Азади в иранской столице украшена подсветкой в цветах палестинского флага и надписями, связанными с операцией.
Люди держат в руках флаги Ирана, Палестины, Ливана и ливанского движения "Хезболлах", портреты генерала Сулеймани и воздушные шары. На площадях звучат песни о Палестине и антиизраильские лозунги, в небе взрываются фейерверки. Следуя местным традициям, празднующие раздают прохожим и водителям сладости и прохладительные напитки.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
ИранВ миреИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуКасем СулейманиМахмуд АббасХамасАрмия обороны ИзраиляВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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