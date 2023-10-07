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СМИ: жители Ирана празднуют проведение операции ХАМАС против Израиля

СМИ: жители Ирана празднуют проведение операции ХАМАС против Израиля - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ: жители Ирана празднуют проведение операции ХАМАС против Израиля

Жители нескольких городов Ирана вышли в субботу на улицы, чтобы отпраздновать начало проведения операции палестинского движения ХАМАС "Наводнение Аль-Аксы"... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T22:37

2023-10-07T22:37

2023-10-07T22:37

иран

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

касем сулеймани

махмуд аббас

хамас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жители нескольких городов Ирана вышли в субботу на улицы, чтобы отпраздновать начало проведения операции палестинского движения ХАМАС "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля, передают иранские СМИ. Израиль в субботу утром подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что силы ХАМАС запустили более 3 тысяч ракет, а десятки вооруженных палестинцев проникли в приграничные районы юга страны. Военное крыло ХАМАС сообщило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы", заявив о пленении более 35 израильских солдат и поселенцев. В ответ ЦАХАЛ начала в секторе Газа операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. Фотографии и видео празднований, организованных иранцами в связи с началом операции ХАМАС, появились в Telegram-каналах таких новостных агентств Исламской республики, как Mehr, IRIB, Nour News, Young Journalists Club, IRNA. Судя по данным материалам, акции в поддержку операции "Наводнение Аль-Аксы" прошли в Тегеране, Исфахане (город в центре Ирана), Тебризе (на северо-западе страны), Боджнурде (на северо-востоке) и ряде других городов. Стихийный парад с участием автомобилей и мотоциклов прошел в Кермане - административном центре одноименной провинции, где родился иранский генерал Касем Сулеймани, погибший в результате атаки вооруженных сил США близ аэропорта Багдада в январе 2020 года. Башня Азади в иранской столице украшена подсветкой в цветах палестинского флага и надписями, связанными с операцией. Люди держат в руках флаги Ирана, Палестины, Ливана и ливанского движения "Хезболлах", портреты генерала Сулеймани и воздушные шары. На площадях звучат песни о Палестине и антиизраильские лозунги, в небе взрываются фейерверки. Следуя местным традициям, празднующие раздают прохожим и водителям сладости и прохладительные напитки.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-07T22:37 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, касем сулеймани, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году