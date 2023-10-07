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Белый дом отверг обвинения о спонсировании атаки на Израиль - РИА Новости, 07.10.2023
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22:26 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/izrail-1901231036.html
Белый дом отверг обвинения о спонсировании атаки на Израиль
Белый дом отверг обвинения о спонсировании атаки на Израиль - РИА Новости, 07.10.2023
Белый дом отверг обвинения о спонсировании атаки на Израиль
Администрация США отвергает претензии о финансировании атаки на Израиль, подчеркивает, что размороженные в рамках сделки по обмену заключенными активы Ирана... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T22:26
2023-10-07T22:26
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Администрация США отвергает претензии о финансировании атаки на Израиль, подчеркивает, что размороженные в рамках сделки по обмену заключенными активы Ирана можно тратить только на еду и медикаменты, заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс. "Ни цента (средств США - ред.) не было потрачено. Они (размороженные средства - ред.) не идут правительству Ирана. Их можно тратить только на определенные товары гуманитарного характера такие, как еда и медикаменты", - написал Бейтс в соцсети Х. Так он ответил сенатору-республиканцу Рику Скотту, который заявил, что администрация спонсировала атаку разморозкой средств для Ирана. Бейтс со своей стороны подчеркнул, что обе партии должны быть едины в поддержке Израиля. А обвинения назвал "бесстыдной ложью". Ранее о том, что администрация Джо Байдена спонсировала атаку ХАМАС заявил и бывший президент США Дональд Трамп. Тегеран в рамках сделки с США по обмену заключенными, состоявшейся в сентябре, получил доступ к замороженным активам в 6 миллиардов долларов, которые были переведены на счета иранских банков в Катаре. Госдеп уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Результат удара по Тель-Авиву
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в мире, израиль, сша, иран, дональд трамп, джо байден, хамас, государственный департамент сша, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Иран, Дональд Трамп, Джо Байден, Хамас, Государственный департамент США, Биньямин Нетаньяху
Белый дом отверг обвинения о спонсировании атаки на Израиль

Представитель Белого дома отверг обвинения о спонсировании атаки на Израиль

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Администрация США отвергает претензии о финансировании атаки на Израиль, подчеркивает, что размороженные в рамках сделки по обмену заключенными активы Ирана можно тратить только на еду и медикаменты, заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.
"Ни цента (средств США - ред.) не было потрачено. Они (размороженные средства - ред.) не идут правительству Ирана. Их можно тратить только на определенные товары гуманитарного характера такие, как еда и медикаменты", - написал Бейтс в соцсети Х.
Так он ответил сенатору-республиканцу Рику Скотту, который заявил, что администрация спонсировала атаку разморозкой средств для Ирана.
Бейтс со своей стороны подчеркнул, что обе партии должны быть едины в поддержке Израиля. А обвинения назвал "бесстыдной ложью".
Ранее о том, что администрация Джо Байдена спонсировала атаку ХАМАС заявил и бывший президент США Дональд Трамп.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
Тегеран в рамках сделки с США по обмену заключенными, состоявшейся в сентябре, получил доступ к замороженным активам в 6 миллиардов долларов, которые были переведены на счета иранских банков в Катаре. Госдеп уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреИзраильСШАИранДональд ТрампДжо БайденХамасГосударственный департамент СШАБиньямин Нетаньяху
 
 
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