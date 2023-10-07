https://ria.ru/20231007/izrail-1901227000.html

Россияне не обращались по вопросу досрочного прерывания отдыха в Израиле

Россияне не обращались по вопросу досрочного прерывания отдыха в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023

Россияне не обращались по вопросу досрочного прерывания отдыха в Израиле

Российские туристы пока не обращались по поводу досрочного прерывания своего отдыха в Израиле, отказов от забронированных туров также нет, рассказали РИА... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:44

2023-10-07T21:44

2023-10-07T21:54

израиль

туризм

россия

тель-авив

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские туристы пока не обращались по поводу досрочного прерывания своего отдыха в Израиле, отказов от забронированных туров также нет, рассказали РИА Новости представители туроператоров.Издание Times of Israel ранее сообщало, что число пострадавших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 1,1 тысячи, многие серьезно ранены. Газета Jerusalem Post писала, что число погибших в Израиле составляет по меньшей мере 200 человек."У "Русского Экспресса" сейчас в Израиле менее 30 человек. Просьб от туристов о досрочном прерывании отдыха в Израиле не поступало. В ближайшие дни заездов нет, только со следующей недели, но и эти туристы тоже не обращались пока. Все в ожидании. Если туристы не смогут отправиться в Израиль, то мы будем решать этот вопрос", - сообщили в пресс-службе туроператора.Отказов от забронированных туров не поступало и туроператору "Интурист". "Наши туристы в Израиле есть, но запросов никаких на эвакуацию нет. Не отказываются россияне и от уже забронированных путевок", - уточнили в пресс-службе компании.В туроператорах отметили, что в связи с тем, что сейчас чартерных рейсов в Израиль нет, а объем прямых перевозок с Россией достаточно небольшой, турпоток в страну носит индивидуальный характер."Израиль - это страна не массового туриста, он давно перешел в разряд стран индивидуального туризма, туда едут к родственникам, на лечение и так далее. Плюс авиабилеты сейчас туда дорогие и нет групповых туров. Плюс военные действия произошли на юге страны и туда сейчас не летают с целью туризма. Сейчас все рейсы с туристами прилетают в Тель-Авив. Там, условно, всё спокойно", - сказали в "Русском Экспрессе".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-07T21:44 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, россия, тель-авив, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году