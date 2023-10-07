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Россияне не обращались по вопросу досрочного прерывания отдыха в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
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Туризм
 
21:44 07.10.2023 (обновлено: 21:54 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/izrail-1901227000.html
Россияне не обращались по вопросу досрочного прерывания отдыха в Израиле
Россияне не обращались по вопросу досрочного прерывания отдыха в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
Россияне не обращались по вопросу досрочного прерывания отдыха в Израиле
Российские туристы пока не обращались по поводу досрочного прерывания своего отдыха в Израиле, отказов от забронированных туров также нет, рассказали РИА... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T21:44
2023-10-07T21:54
израиль
туризм
россия
тель-авив
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские туристы пока не обращались по поводу досрочного прерывания своего отдыха в Израиле, отказов от забронированных туров также нет, рассказали РИА Новости представители туроператоров.Издание Times of Israel ранее сообщало, что число пострадавших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 1,1 тысячи, многие серьезно ранены. Газета Jerusalem Post писала, что число погибших в Израиле составляет по меньшей мере 200 человек."У "Русского Экспресса" сейчас в Израиле менее 30 человек. Просьб от туристов о досрочном прерывании отдыха в Израиле не поступало. В ближайшие дни заездов нет, только со следующей недели, но и эти туристы тоже не обращались пока. Все в ожидании. Если туристы не смогут отправиться в Израиль, то мы будем решать этот вопрос", - сообщили в пресс-службе туроператора.Отказов от забронированных туров не поступало и туроператору "Интурист". "Наши туристы в Израиле есть, но запросов никаких на эвакуацию нет. Не отказываются россияне и от уже забронированных путевок", - уточнили в пресс-службе компании.В туроператорах отметили, что в связи с тем, что сейчас чартерных рейсов в Израиль нет, а объем прямых перевозок с Россией достаточно небольшой, турпоток в страну носит индивидуальный характер."Израиль - это страна не массового туриста, он давно перешел в разряд стран индивидуального туризма, туда едут к родственникам, на лечение и так далее. Плюс авиабилеты сейчас туда дорогие и нет групповых туров. Плюс военные действия произошли на юге страны и туда сейчас не летают с целью туризма. Сейчас все рейсы с туристами прилетают в Тель-Авив. Там, условно, всё спокойно", - сказали в "Русском Экспрессе".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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РИА Новости
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Результат удара по Тель-Авиву
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израиль, россия, тель-авив, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Туризм, Россия, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россияне не обращались по вопросу досрочного прерывания отдыха в Израиле

Туроператоры: россияне не прерывали отдых в Израиле, отказов от туров нет

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские туристы пока не обращались по поводу досрочного прерывания своего отдыха в Израиле, отказов от забронированных туров также нет, рассказали РИА Новости представители туроператоров.
Издание Times of Israel ранее сообщало, что число пострадавших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 1,1 тысячи, многие серьезно ранены. Газета Jerusalem Post писала, что число погибших в Израиле составляет по меньшей мере 200 человек.
"У "Русского Экспресса" сейчас в Израиле менее 30 человек. Просьб от туристов о досрочном прерывании отдыха в Израиле не поступало. В ближайшие дни заездов нет, только со следующей недели, но и эти туристы тоже не обращались пока. Все в ожидании. Если туристы не смогут отправиться в Израиль, то мы будем решать этот вопрос", - сообщили в пресс-службе туроператора.
Отказов от забронированных туров не поступало и туроператору "Интурист". "Наши туристы в Израиле есть, но запросов никаких на эвакуацию нет. Не отказываются россияне и от уже забронированных путевок", - уточнили в пресс-службе компании.
В туроператорах отметили, что в связи с тем, что сейчас чартерных рейсов в Израиль нет, а объем прямых перевозок с Россией достаточно небольшой, турпоток в страну носит индивидуальный характер.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
"Израиль - это страна не массового туриста, он давно перешел в разряд стран индивидуального туризма, туда едут к родственникам, на лечение и так далее. Плюс авиабилеты сейчас туда дорогие и нет групповых туров. Плюс военные действия произошли на юге страны и туда сейчас не летают с целью туризма. Сейчас все рейсы с туристами прилетают в Тель-Авив. Там, условно, всё спокойно", - сказали в "Русском Экспрессе".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
ТуризмИзраильРоссияТель-АвивБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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