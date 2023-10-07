https://ria.ru/20231007/izrail-1901224362.html

В 22 локациях в Израиле продолжаются столкновения, сообщили СМИ

В 22 локациях в Израиле продолжаются столкновения, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2023

В 22 локациях в Израиле продолжаются столкновения, сообщили СМИ

Столкновения продолжаются в 22 локациях в Израиле, в двух из них на юге есть заложники, передает телеканал i24 со ссылкой на представителя Армия обороны Израиля РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:21

2023-10-07T21:21

2023-10-07T21:33

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Столкновения продолжаются в 22 локациях в Израиле, в двух из них на юге есть заложники, передает телеканал i24 со ссылкой на представителя Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Боевые действия продолжаются в 22 локациях", - говорится в сообщении.По данным телеканала, в двух из них на юге есть заложники.Издание Times of Israel ранее сообщало, что число пострадавших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 1,1 тысячи, многие серьезно ранены. Газета Jerusalem Post писала, что число погибших в Израиле составляет по меньшей мере 200 человек.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-07T21:21 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля