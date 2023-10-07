СМИ: в Израиле предложили оппозиции войти в чрезвычайное правительство

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидеру израильской оппозиции Яиру Лапиду и председателю партии "Национальное единство" Бенни Ганцу войти в чрезвычайное правительство, сообщает газета Haaretz со ссылкой на заявление правящей партии "Ликуд"."Нетаньяху предложил главе партии "Национальное единство" Бенни Ганцу и лидеру оппозиции Яиру Лапиду войти в широкое чрезвычайное правительство", - говорится в сообщении.Ранее Haaretz сообщала, что Лапид предложил Нетаньяху сформировать совместное чрезвычайное правительство на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидеру израильской оппозиции Яиру Лапиду и председателю партии "Национальное единство" Бенни Ганцу войти в чрезвычайное правительство, сообщает газета Haaretz со ссылкой на заявление правящей партии "Ликуд".
"Нетаньяху предложил главе партии "Национальное единство" Бенни Ганцу и лидеру оппозиции Яиру Лапиду войти в широкое чрезвычайное правительство", - говорится в сообщении.
Ранее Haaretz сообщала, что Лапид предложил Нетаньяху сформировать совместное чрезвычайное правительство на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент ПалестиныМахмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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