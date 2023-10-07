https://ria.ru/20231007/izrail-1901223479.html

СМИ: в Израиле предложили оппозиции войти в чрезвычайное правительство

СМИ: в Израиле предложили оппозиции войти в чрезвычайное правительство - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ: в Израиле предложили оппозиции войти в чрезвычайное правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидеру израильской оппозиции Яиру Лапиду и председателю партии "Национальное единство" Бенни Ганцу войти в... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:15

2023-10-07T21:15

2023-10-07T21:26

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

бени ганц

хамас

ликуд

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидеру израильской оппозиции Яиру Лапиду и председателю партии "Национальное единство" Бенни Ганцу войти в чрезвычайное правительство, сообщает газета Haaretz со ссылкой на заявление правящей партии "Ликуд"."Нетаньяху предложил главе партии "Национальное единство" Бенни Ганцу и лидеру оппозиции Яиру Лапиду войти в широкое чрезвычайное правительство", - говорится в сообщении.Ранее Haaretz сообщала, что Лапид предложил Нетаньяху сформировать совместное чрезвычайное правительство на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-07T21:15 true PT0M20S

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), бени ганц, хамас, ликуд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году