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Битва с Израилем является началом освобождения Палестины, заявили в ХАМАС

Битва с Израилем является началом освобождения Палестины, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2023

Битва с Израилем является началом освобождения Палестины, заявили в ХАМАС

Битва, которую палестинское движение ХАМАС ведет с Израилем, является началом освобождения палестинских земель и народа, заявил глава политбюро движения Исмаил... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T18:36

2023-10-07T18:36

2023-10-07T19:14

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

иерусалим

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Битва, которую палестинское движение ХАМАС ведет с Израилем, является началом освобождения палестинских земель и народа, заявил глава политбюро движения Исмаил Хания."Мы ведем бой - бой, который является началом освобождения нашей святыни (Иерусалима - ред.), наших территорий, нашего народа и наших заключенных из тюрем израильских оккупантов", - сказал Хания в ходе обращения, которое транслировали арабские телеканалы.В своем выступлении глава политбюро ХАМАС назвал правительство Израиля "фашистским", подчеркнув, что оно "перешло все границы".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

израиль

палестина

иерусалим

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Зачистка израильского Сдерота от бойцов ХАМАС Зачистка израильского Сдерота от бойцов ХАМАС 2023-10-07T18:36 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, иерусалим, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, исмаил хания, армия обороны израиля