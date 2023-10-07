https://ria.ru/20231007/izrail-1901180018.html

Минздрав Израиля сообщил о гибели ста человек

Минздрав Израиля сообщил о гибели ста человек - РИА Новости, 07.10.2023

Минздрав Израиля сообщил о гибели ста человек

По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле, еще более 900 пострадали в ходе продолжающейся эскалации, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T17:00

2023-10-07T17:00

2023-10-07T17:46

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

палестина

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле, еще более 900 пострадали в ходе продолжающейся эскалации, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения."Министерство здравоохранения заявило, что на данный момент 908 пострадавших были доставлены в больницы для лечения... По меньшей мере 100 погибли в результате беспрецедентного нападения", - говорится в сообщении на сайте издания.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина