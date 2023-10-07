https://ria.ru/20231007/izrail-1901156910.html

В Израиле сообщили о 40 погибших и 740 раненых

В Израиле сообщили о 40 погибших и 740 раненых - РИА Новости, 07.10.2023

В Израиле сообщили о 40 погибших и 740 раненых

Медики Израиля сообщили о 40 погибших и 740 раненых в результате эскалации палестино-израильского конфликта, говорится в сообщении телеканала i24. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:07

2023-10-07T15:07

2023-10-07T15:16

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Медики Израиля сообщили о 40 погибших и 740 раненых в результате эскалации палестино-израильского конфликта, говорится в сообщении телеканала i24."Сорок израильтян убиты, 740 ранены в результате нападений ХАМАСА на Израиль", - говорится в сообщении со ссылкой на Службу скорой помощи Израиля (MDA).В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году